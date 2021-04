Striscia la notizia, Gerry e Michelle litigano in diretta: tutti i dettagli

A Striscia la notizia ieri sera ne abbiamo visto ancora delle belle con Gerry e Michelle. I due si scontrano e la svizzera sgrida Virgilio

Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono i due conduttori che si trovano in questo momento al timone di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che li vede insieme alla conduzione per la sesta volta.

Tra di loro c’è un feeling speciale, un rapporto di amicizia e stima che va oltre l’abito lavorativo. Insieme sono ironici, frizzanti, non si prendono mai troppo sul serio e al pubblico questo piace molto.

I battibecchi tra di loro non mancano e pare che in questi giorni negli studi di Striscia la notizia ci sia un po’ aria di litigi. Dopo quello accaduto tra le due veline Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta che durante le prove hanno litigato di brutto come hanno dimostrato i fuori onda, è arrivato anche quello tra Gerry e Michelle, direttamente in studio, davanti alle telecamere. I due ne hanno combinato ancora delle belle.

Striscia la notizia, Michelle contro Gerry: “Basta..”

Gerry e Michelle litigano in diretta a Striscia la notizia. I due dibattono sul far o meno silenzio, ma ovviamente è una gag riuscitissima che hanno organizzato. Tutto si svolge intorno al servizio di Pinuccio che sta indagando sulla Rai e sugli sprechi della tv pubblica.

Gerry lo annuncia con un megafono e quando il servizio termina e si ritorna in studio, sempre con il megafono, il conduttore di Canale 5 invita i telespettatori a votare Pinuccio che nel servizio ha spiegato, ironicamente, di volersi candidare per il consiglio di amministrazione Rai.

Lo fa imitando lo stile di Totò ad alta voce, e allora Michelle si arrabbia e lo riprende: “Basta, Astra sta dormendo!” gli intima. Il riferimento è al bellissimo cagnolino trovatello che è diventato la mascotte del tg satirico con il nome che i telespettatori gli hanno attribuito in base al sondaggio.

La cucciola si era infatti appisolata sul bancone e le urla di Gerry rischiavano di svegliarla. Tutto uno sketch tra i due che continuano a far sorridere con un bel pesce d’aprile che Michelle ha riservato al suo amico. Lo invita a guardare dall’altra parte e poi gli urla “Pesce d’aprile!” appunto.