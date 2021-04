Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini per questa occasione speciale. “Auguri Tommino mio, grazie di esserci”

Tommaso Zorzi è stato il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, reality che gli ha dato davvero tanto: una vetrina dove ha potuto esibire il suo talento, una visibilità che gli ha permesso di sbocciare e diventare il personaggio tanto amato che è oggi, ma soprattutto nella casa con suo grande stupore ha conosciuto persone che hanno imparato ad apprezzarlo e ad amarlo per quello che è, scegliendo di stargli accanto. Tra queste c’è senza ombra di dubbio Francesco Oppini, che negli ultimi sette mesi si è rivelato un vero amico per Tommaso, e non ha sprecato occasione per dimostrarglielo anche questa notte in occasione del suo compleanno.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Tommaso Zorzi compie 26 anni: Francesco Oppini e le sue dediche sui social per l’occasione

“Chi trova un amico non trova un tesoro, trova un amico, che è ancora meglio. Tanti auguri Tommy” ha detto in un primo video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram a mezzanotte spaccata. Poi, in un secondo momento, ha pubblicato sia nelle storie che come post vero e proprio una loro foto risalente al Grande Fratello. Tommaso è accoccolato contro la sua spalla e lui gli accarezza la testa, in quello che è stato un momento molto difficile per loro nella casa. “Auguri Tommino mio, grazie di esserci. Ti auguro ogni bene, ogni“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Tommaso, intanto, era nello studio dell’Isola dei Famosi a festeggiare insieme alla sua mamma, a sua sorella e all’intero staff del programma dove lavora da un paio di settimane.