Tommaso Zorzi, “Non puoi entrare a Mediaset” la lite furibonda

Allo scoccare della mezzanotte all’Isola dei famosi si è festeggiato il compleanno di Tommaso Zorzi, ma qualcosa è andato storto, cosa?

Il 2 aprile è il compleanno della star del momento. Tommaso Zorzi oggi compie ventisei anni e non poteva festeggiare nel modo migliore, in diretta all’Isola dei famosi. Allo scoccare del nuovo giorno infatti, Ilary Blasi non ha perso occasione di fare gli auguri all’opinionista che di certo non è passato inosservato visto l’outfit. Immediatamente sono arrivati messaggi da parte dei fan su Twitter, Instagram, ma negli studi Mediaset qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo dietro le quinte.

LEGGI ANCHE>>>L’ Isola dei Famosi: Iva Zanicchi show mette in imbarazzo Ilary Blasi

Tommaso Zorzi: un compleanno insolito, perché?

LEGGI ANCHE>>>Elettra Lamborghini si diverte insieme a Zorzi: due evidenziatori

E’ un compleanno insolito per Tommaso Zorzi visto che è la prima volta che festeggia in televisione e con un seguito di milioni di follower. Ormai il suo nome è su tutti i giornali, hastag e social e la maggior parte delle persone parlano di lui e del suo esordio. Ad attenderlo a fine serata ieri negli studi Mediaset, si trovavano Gabriele Parpiglia, il suo manager e sua sorella Gaia, la fan numero uno. Proprio nell’attesa dell’entrata di Zorzi nel camerino, i due hanno raccontato un retro scena imbarazzante e divertente per la ragazza. “Questa è la storia di Gaia – inizia a parlare Gabriele – una ragazza che a mezzanotte è stata affrontata dal capo della produzione studio e le ha detto ‘Scusi lei è minorenne non può salire”. Arrabbiata aggiunge Gaia: ” Mi ha detto tu avrai sedici, diciassette anni, cosa ci fai ancora qua?”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Dopo questa piccola parentesi, non ci resta che scoprire come festeggerà il compleanno il vincitore del Grande Fratello Vip, su Instagram sono già partite le stories e le foto in suo onore da parte di fan e amici. Sarà una giornata stupenda per il nostro Tommaso.