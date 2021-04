Tommaso Zorzi, spuntano video dal passato. Poi la rivelazione: “Vi dico chi è stato”. Qualche giorno fa è accaduto qualcosa di molto strano e ad approfondirlo è stato la pagina Instagram VeryInutilPeople.it

Tommaso Zorzi in questo periodo è senza ombra di dubbio sulla bocca di tutti, e se le persone che gli vogliono bene sono felici di questo, chi non nutre più una particolare simpatia per lui sta provando certamente sentimenti di invidia. Tra queste persone sembra esserci il suo ex fidanzato Marco Ferrero, che è intervenuto durante la prima parte in cui Tommaso era al programma, per poi sparire dalla circolazione quando è scoppiato lo scandalo del “surgelato-gate“. Iconize, infatti, si era colpito il viso con un surgelato per simulare un’aggressione omofoba e avere un po’ di visibilità. A settimane di distanza da quello scandalo, oggi il web è tornato a parlare di lui.

Tommaso Zorzi, escono dei video dal passato. Pare che a diffonderli sia stato il suo ex Iconize

Qualche giorno fa, sul web sono spuntati dei video vecchi di Tommaso Zorzi, quando era più giovane e pubblicava storie su Instagram tra “gli amici stretti”. Uno di loro aveva fatto diffondere dei suoi video che aveva salvato e dove Tommaso, al supermercato, si lasciava andare a delle espressioni piuttosto colorite. Lo “scandalo” si è spento nel giro di poco, perché tutti hanno riconosciuto che fosse molto giovane all’epoca e dunque è stato affrontato tutto con molta ironia da parte dei suoi fans e di lui stesso. A distanza di giorni, la pagina “Veryinutilpeople.it” di Instagram ha rivelato di aver ricevuto quei famosi video da un fake, ancora prima che uscissero fuori, e unendo tutti i punti pare che sia stato proprio l’ex di Tommaso a diffonderli con un profilo falso.

La notizia ha prontamente fatto il giro del web e ora tutti si chiedono: Tommaso querelerà il suo ex fidanzato o lascerà correre?