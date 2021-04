Trucco sulle orecchie? Ecco la nuova tendenza di stagione

Ecco l’ultima tendenza (e stranezza) Primavera 2021 che sta già spopolando sui social: il trucco sulle orecchie. Sembra essere diventato un must della nuova stagione…

Donne, non potete negare che l’obbligo di indossare la mascherina abbia fatto passare la voglia di trascorrere del tempo impegnandosi a realizzare il trucco perfetto.

Ormai trascorriamo molte ore del giorno con il volto coperto. Ma c’è un aspetto che in molte non avevamo ancora considerato: la mascherina non copre le orecchie. Dunque, amanti del make-up, perché non assecondare questa nuova tendenza Primavera Estate 2021 e lasciar libero sfogo alla propria creatività?

Le nuove tendenze del trucco superano di gran lunga i limiti del convenzionale e puntano tutto sulla fantasia.

Dobbiamo ancora pazientare prima di poter nuovamente sfoggiare il nostro rossetto preferito.

Nell’attesa, cimentiamoci a sperimentare questa nuova forma di decorazione, realizzando opere d’arte che abbineremo tanto ai nostri outfit da passeggiata quanto a quelli casalinghi.

Tendenza trucco Primavera 2021: dalle labbra alle orecchie

Può sembrare semplice, ma richiede molto addestramento. E chissà se vedremo sempre più spesso prender piede questa nuova tendenza.

Sui social è già una moda diventata virale. Gettarsi a capofitto in questo esperimento sarà la scusa per utilizzare le matite e gli ombretti che sono fermi da mesi nei nostri beautycase.

Mettiamoci davanti allo specchio e iniziamo a dar libero sfogo alla fantasia. Le decorazioni da fare sono tantissime: possiamo sperimentare qualsiasi colore e sfruttare applicazioni come piume e perle per realizzare disegni che spaziano dal floreale al tridimensionale.

Proteggete l’interno dell’orecchio con del cotone, utilizzate strumenti morbidi e poi… via libera al vostro talento! L’hashtag #earmakeup non vede l’ora di popolare i vostri profili Instagram.