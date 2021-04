Tragico scontro tra auto e moto: uomo muore a poche ore dal suo compleanno

Un uomo, che avrebbe compiuto oggi 46 anni, è morto ieri in un incidente stradale avvenuto nel comune di Mortegliano (Udine).

Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 45 anni ha perso la vita a Mortegliano, in provincia di Udine. Il 45enne, secondo le prime informazioni, si trovava alla guida della sua moto che si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, contro un’auto. In seguito all’impatto la vettura, condotta da una donna di 59 anni, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i vigili del fuoco. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, mentre la 59enne, rimasta gravemente ustionata, è stata trasportata in ospedale.

Udine, moto si scontra con un’auto: muore un uomo di 46 anni, ferita una donna

Un morto ed un ferito grave. Questo il bilancio del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 1 aprile, a Mortegliano (Udine). La vittima è Ermanno Germano, che oggi avrebbe compiuto 46 anni residente a Flumignano, frazione di Talmassons. Secondo quanto riportato dalla redazione di Udine Today, Germano stava percorrendo via Talmassons a bordo della sua moto che, per cause ancora da verificare, si è scontrata con un’auto. Uno scontro violento a seguito del quale la vettura, guidata da una donna di 59 anni, si è incendiata.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La conducente dell’auto è rimasta gravemente ustionata dalle fiamme, scrive Udine Today, ed è stata trasportata d’urgenza al reparto specializzato dell’ospedale civile di Padova.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Latisana che hanno provveduto ai rilievi di legge e gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al centauro.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore per la famiglia della vittima che lascia la moglie, una figlia di 10 anni ed il fratello gemello.