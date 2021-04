Un Posto al Sole anticipazioni 2 aprile: la drastica decisione di Clara. Quello che è successo ha portato la ragazza a prendere finalmente una svolta importante per la sua vita

Silvia e Michele sono sempre più in crisi nell’ultimo periodo, motivo per cui Michele ha deciso di separarsi dalla moglie. Silvia sta facendo del suo meglio per recuperare il rapporto con il marito e lo ha invitato a passare Pasqua a Indaca insieme a lei, lui si è tirato indietro per un impegno di lavoro, ma quando la partenza è vicina potrebbe ricevere una bella sorpresa.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Filippo e Serena sono tornati da Milano, dove hanno voluto affrontare un secondo consulto medico dopo quello che è accaduto. Il giovane Sartori, infatti, ha scoperto di essere malato e avrebbe voluto rimandare la sua cura a dopo Pasqua. Roberto, però, lo ha convinto a partire per Milano e non perdere altro tempo. Con quali notizie torneranno i due dalla grande città?

Intanto Clara deve fare una scelta davvero molto importante: finalmente deciderà di dare una svolta significativa alla sua relazione con Alberto Palladini che va avanti da troppo tempo.