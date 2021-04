Uomini e Donne: tra Gemma Galgani e Nicola c’è un ritorno di fiamma?

Gemma Galgani è ancora interessata al giovane Nicola che ha lasciato nella scorsa stagione di Uomini e Donne? ci vogliono riprovare?

Gemma è ancora interessata a Nicola Vivarelli? il giovane che aveva conosciuto nella scorsa edizione di Uomini e Donne tramite computer. I due si sono rincontrati in studio e Gemma ha ammesso di tenere conto delle critiche di Nicola. Lui ha poi rivelato di averla osservata in puntata. Nicola ha anche rifiutato di farsi corteggiare da due giovani ragazze arrivate per lui. Questo forse perché vuole riprovarci con Gemma?

La confessione di Gemma e Nicola oggi a Uomini e Donne

I due nella puntata di oggi ammetteranno di essere usciti insieme e Gemma confesserà di essere ancora presa del giovane Nicola. Continua a provare forti emozioni nei suoi confronti è inevitabile. Tina Cipollari ovviamente non è d’accordo con questo ritorno di fiamma a cui non ha mai creduto nemmeno in precedenza. Il suo pensiero sulla vicenda è molto chiaro, infatti sostiene che Gemma non dovrebbe interessarsi a un giovane che potrebbe essere suo nipote. Scoppierà poi in un pianto ancora una volta Gemma, per il rifiuto ricevuto. Intanto oggi ci sarà un’altro ritorno a Uomini e Donne, quello di Armando Incarnato.

Il bel Incarnato infatti a quanto pare sarebbe uscito con Angela, ex flirt di Luca. Potrebbe essere quindi la volta buona per Armando di perdere la testa per qualcuna? Staremo a vedere. Infatti Incarnato nonostante sia stato corteggiato da più donne e dopo averle anche frequentate non è riuscito a trovare quella giusta per lui. L’unica che lo aveva interessato era Lucrezia Comanducci, ma i due non si sono capiti e lei ha abbandonato. Per poi tornare e riprovarci, ma ancora una volta non è andata a buon fine tra i due.

Armando è però pronto a rimettersi in pista e conoscere altre donne, tra cui appunto Angela con la quale sarebbe già uscito. Non si sono ancora incontrati al centro dello studio per parlare della loro conoscenza, ma hanno già vissuto dei momenti intimi che racconteranno nel corso della puntata di oggi. Il loro racconto scatenerà non pochi commenti e anche imbarazzo.