X Factor, svelato il nuovo nome per sostituire Alessandro Cattelan

X Factor, rivelazioni sul sostituto dello storico conduttore Alessandro Cattelan per la nuova edizione: i dettagli

Non manca molto all’inizio dei nuovi casting per la prossima edizione del talent show più amato d’Italia, X Factor. Per la prima volta, dopo 10 anni, non sarà più presentato dallo storico conduttore Alessandro Cattelan. Nella scorsa edizione ha dato infatti un commovente addio al programma, per intraprendere una crescita professionale attraverso delle novità.

Dopo così tanto tempo ha giustamente deciso di far cambiare rotta al suo percorso, lasciando il suo posto al prossimo arrivato. Un testimone difficile da prendere, per via dell’abilità indiscussa dell’ex conduttore e per la familiarità che il pubblico aveva instaurato con esso, ma nello stesso tempo rappresenta una sfida stimolante.

Svelato il nome del sostituto di Alessandro Cattelan

Per quanto riguarda le possibilità dei papabili nomi a rivestire il ruolo di conduttore, sembrava emergere quello di Lodovica Comello. Professionista navigata, è un’attrice, cantante, presentatrice radiofonica e televisiva, nonchè ormai fissa conduttrice di Italia’s Got Talent.

Un curriculum che ben si presta alla difficoltà del compito, e proprio quando non risultava esserci più alcun dubbio, ecco che viene rivelato un’altra altrettanto valida opzione. A rivelare l’indiscrezione è stato il giornalista Tommaso Martinelli nella sua rubrica sul magazine Vero.

Si tratterebbe di Marco Maccarini, noto conduttore televisivo e radiofonico. Un bagaglio di abilità onorevole, che compete perfettamente per l’ambito ruolo. Un successo esplosivo su MTV, in Total Request Live, ma poi anche Festivalbar, Le Iene e Amici, dove ricopriva le vesti di docente e tanta radio.

Non è stato confermato ancora alcun nome, e per il momento si tratta solo di ipotesi. Ma dai possibili nomi una cosa è certa: il talent show sembra in ogni caso in ottime mani.