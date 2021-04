Il conduttore Alberto Matano desta profonda compassione con il suo ultimo messaggio per la chiusura de “La Vita In Diretta”.

Durante l’ultima puntata andata in onda su RaiUno de “La Vita In Diretta“, il suo benvoluto conduttore e giornalista di origini calabresi, Alberto Matano, ha destato una profonda commozione negli animi dei suoi sempre numerosi telespettatori. Lo scorso 2 aprile, proprio negli ultimi istanti di diretta ed in occasione della vigilia per le festività pasquali, il presentatore si è pronunciato trasmettendo un messaggio davvero commovente.

Alberto Matano, il saluto che risveglia le coscienze ed il progetto “CASE LIFC”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Alberto si è rivolto ai suoi telespettatori non senza la sua immancabile dose di umiltà. E concentrando tutta la sua attenzione ad un progetto di vitale importanza. Si tratta di agire in sostegno dell’attuale progetto mirato al sostegno di “CASE LIFC“. Ovvero della ONLUS italiana istituita appositamente per i malati di fibrosi cistica. I quali hanno urgentemente bisogno di un trapianto ai polmoni, soprattutto in questo momento così difficile legato alla pandemia. E’ stato lui stesso a sottolineare come questo possa rappresentare l’unica maniera “di salvare la loro vita“.

Il conduttore ha infatti ricordato successivamente come dallo scorso 29 marzo e fino al prossimo 11 aprile sarà possibile aiutare tangibilmente le persone che soffrono di questa grave patologia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Italiana Fibrosi Cistica (@_lega_italiana_fibrosi_cistica)

Grazie all’invio di un SMS o attraverso una chiamata al 45598, si potrà donare rispettivamente dai 2 euro ai 5 euro. Per concludere Mr Matano ha invitato il pubblico a seguire la prossima puntata di lunedì, 5 aprile, porgendo in tal modo i suoi migliori auguri per il weekend festivo.