Alessio Boni chi è: carriera, biografia, anni e fidanzata. Tutto sull’attore

Alessio Boni sarà ospite a Verissimo e in questa occasione si racconterà senza veli, dalla famiglia alla carriera, ma chi è l’attore?

Oggi ci sarà un’altra imperdibile puntata di Verissimo, programma in onda ogni Sabato su canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, dove gli ospiti non mancano mai. Nel pre Pasqua vedremo in studio tanti personaggi dello spettacolo, tra questi Alessio Boni, l’attore di teatro cinema e televisione. Un uomo dalle mille sfumature, che con il suo fascino e talento ha conquistato il pubblico italiano. Ma cosa sappiamo di lui? Non ci resta che scoprire alcune curiosità.

Alessio Boni: chi è l’attore?

Classe 1966, nato nei pressi del lago d’Iseo, Alessio Boni è un artista poliedrico visto che con determinazione e grinta ha portato avanti tanti lavori nell’ambito dello spettacolo. Tutti lo conoscono per aver fatto parte della troupe della serie televisiva Il nome della Rosa, Tutti pazzi per amore, Incantesimo e tanto altro ancora. Il teatro rimane la sua più grande passione tanto che dal 1988 inizia a lavorare con alcune compagnie dove impara molto e si forma come attore. La svolta della sua vita però arriva nel 2003 quando con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana ottiene il Nastro d’argento come miglior attore protagonista 2004. Alessio è una persona curiosa e sempre alla ricerca del nuovo, appassionato anche di scrittura ha infatti appena terminato il suo primo libro Mordere la nebbia, uscito a Marzo 2021.

L’attore è anche un attivista e sostiene tante organizzazioni come Medici senza frontiere. Ha una relazione con Nina Verdelli, con la quale ha diciotto anni di differenza, ed insieme hanno un figlio di nome Lorenzo. Ad Alessio non piace apparire, infatti preferisce lasciare lontano dai riflettori la sua sfera privata, su Instagram pubblica solo post di lavoro.