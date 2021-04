Amici 2021. Continua a mietere successi da 20 anni il prestigioso talent ideato da Maria De Filippi. Screzi tra una delle allieve e una docente. Non è una novità

Cosa vedremo nella puntata odierna di Amici di Maria De Filippi? Lo scopriremo nel serale. Ogni appuntamento è sempre carico di emozioni. Le tifoserie sono belle cariche, gli spettatori hanno già il proprio alunno preferito e sperano di vederlo arrivare in finale.

L’edizione 2021 è la ventesima. Tanti sono gli artisti venuti fuori dal prestigioso talent show che oggi sono le stelle del panorama dello spettacolo italiano. Diciassette sono i giovani che si sono cimentati in quest’avventura nell’edizione attuale, sperando che il sogno di emergere grazie alle loro capacità nel canto e nel ballo. L’obiettivo è che un giorno possano calcare i palchi più prestigiosi del mondo. Prima però devono passare dall’occhio degli esperti giudici del programma: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Non solo loro; a dargli filo da torcere anche i docenti. Qualcuno più degli altri sembrerebbe essere un osso duro.

Amici 2021. Alessandra Celentano ci ricasca

Una delle concorrenti di Amici 2021 è la giovanissima Rosa di Grazia. Originaria di Napoli, ha solo 20 anni ed è già una ballerina straordinaria. Nella trasmissione fa parte della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa.

Ha partecipato a Miss Mondo e, in precedenza, aveva già tentato di entrare a far parte del team di Amici. Dopo essere stata esclusa, non si è persa d’animo. Ha riprovato fino a ottenere oggi un posto di primo piano nel famoso talent. Durante il programma ha trovato l’amore. Fa coppia fissa con un altro degli allievi di Amici, il cantante Debby.

Si deve però scontrare con un muro quasi invalicabile: i giudizi spietati della docente Alessandra Celentano che non la ritiene idonea per formazione e tecnica. Il problema? Il collo del piede. Non è la prima volta che la nipote del Molleggiato butta giù un’allieva con una simile motivazione. I fan sono divisi tra chi sostiene la Celentano e chi la ritiene troppo severa.

A difendere Rosa Di Grazia interviene Lorella Cuccarini. Nella scorsa puntata di Amici è stata drastica con la Celentano. Le ha detto infatti: “Sembra che tu voglia far stare i ragazzi su una botola e che tu goda quando cadono giù. Non te lo permetto”.