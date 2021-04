Amici 2021, c’è il nome dell’eliminato di stasera. Siamo pronti alla terza puntata del serale che vedrà anche questa volta due ragazzi rinunciare temporaneamente al loro sogno

Questa sera andrà in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. In questi giorni è scoppiato il caos a causa degli spoiler che sono venuti fuori dalla registrazione che è avvenuta durante il pomeriggio di giovedì. Pare infatti che il primo eliminato della puntata sia stato Tommaso, uno dei ballerini più amati dalla maestra Alessandra Celentano ma anche dal pubblico del programma di Maria che tifava tanto per lui e sperava di vederlo sollevare la coppa della vittoria. Questa sconfitta ha fatto molto discutere, in quanto ballerine come Rosa Di Grazia e Martina Miliddi iano ancora in gara.

Amici 2021, dopo Tommaso ecco chi uscirà questa sera dal programma

Pare, però, che al termine delle manche si siano sfidati Rosa e Deddy, e che il nome del secondo eliminato sia stato rivelato in casetta per evitare gli spoiler. Nonostante questo, Il vicolo delle news, ha comunicato che l’eliminata è stata Rosa. “Tra le lacrime in casetta di tutti quanti e la promessa che lei e Deddy si rivedranno presto“. I due, infatti, si sono conosciuti nella casetta di Amici e hanno intrapreso una relazione che col passare delle settimane è diventata sempre più intensa e più importante.

Dunque una puntata molto particolare per la maestra Celentano, che da settimane oramai voleva Rosa fuori dalla scuola: purtroppo, però, ha dovuto rinunciare anche al suo allievo Tommaso che sperava di riuscire a portare non solo in finale, ma alla vittoria.