Amici: Lorella Cuccarini sbotta, la sua reazione lascia tutti senza parole

Stasera andrà in onda la terza puntata di Amici 2021, cosa succederà in studio tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano?

Amici 2021 sta regalando al pubblico grandi sorprese, sia per quanto riguarda i concorrenti sia per gli insegnanti. Quest’anno infatti Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del programma in onda su Canale 5, ha voluto svecchiare la trasmissione ed ha inserito nuovi maestri come Lorella Cuccarini e Arisa. C’è chi però tra i veterani non ha accettato le new entry, tra questi Alessandra Celentano che non riesce proprio ad andare d’accordo con la Cuccarini.

LEGGI ANCHE>>>Amici 2021, il retroscena che non ti aspetti: fan della trasmissione senza parole

Amici 2021, come risponde alle critiche Lorella Cuccarini?

LEGGI ANCHE>>>Amici 2021, Maria De Filippi piazza il colpo a sorpresa: in finale ospite Top

Fin dall’inizio dell’edizione 2021 Alessandra Celentano ha dato filo da torcere alla sua collega Lorella Cuccarini e ai suoi allievi, visto che li reputa negati e non si capacita come alcuni di loro possano essere arrivati al serale. La new entry però non ha mai risposto alle critiche e ha sempre saputo difendersi con impegno e appoggiando i suoi alunni. Qualche giorno fa però non è riuscita a trattenersi ed ha lanciato un segnale alla sua rivale: “Alle critiche si risponde con il lavoro. Solo con il lavoro”. Si legge su Tele più tra le dichiarazioni rilasciate dalla professionista. Il pubblico italiano la adora e molti ammirano la sua eleganza, il modo di esprimersi con classe e finezza. A differenza della Celentano che invece non ha mezze misure e spesso anche la De Filippi l’ha ripresa per il suo poco tatto con alcuni alunni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Intanto gli allievi della scuola sono pronti a regalare spettacoli e performance ai loro insegnanti e al pubblico che li segue in studio e da casa. Chi sarà il prossimo eliminato? Non ci resta che guardare la puntata in onda questa sera su Canale 5.