Anna Falchi ci ricasca ancora: sdraiata sul letto e quasi senza nulla addosso. È un rincorrersi di forme e abbondanze

Avete mai visto Anna Falchi con i capelli corti e castani? La bella e prosperosa attrice si è mostrata con un nuovo taglio di capelli sui social lasciando fan e amici letteralmente a bocca aperta. Dice di voler mettere da parte il passato e in un colpo solo la sua storica chioma lunga e bionda è sparita.

“Basta! Ho deciso di dare un taglio col passato e voila’, anche di capelli e colore!!!! Aspetto commenti!!!” ha scritto a corredo dei due scatti che la mostrano in una visione inedita.

Moltissimi i commenti, tanti dei quali di apprezzamento. Tra questi Sandra Milo: “Con questo taglio sbarazzino e quel colore di capelli risaltano di più gli occhi. Il biondo è biondo, ma stai molto bene”. Anche Guenda Goria ha dato il suo ok per il nuovo look e Milena Miconi che ha aggiunto: “Wow Anna pazzesca!!! Brava che hai avuto coraggio, io ci penso ma poi non ce la faccio. Complimenti, bellissima!”.

Insomma Anna piace anche in questa nuova veste ma poi in molti capiscono che è un semplice pesce d’aprile, una scena presa da un film e non la realtà. E infatti oggi la rivediamo biondissima, come sempre, e soprattutto più sexy che mai, anche troppo.

Anna Falchi, sdraiata sul letto e nulla addosso

Anna Falchi ci racconta il suo sabato di relax da piena tifosa della Lazio. Come sappiamo l’attrice dalle forme giunoniche spesso è stata protagonista di sexy spogliarelli proprio per celebrare la vittoria della sua squadra del cuore.

Oggi pomeriggio c’è cascata ancora e si è mostrata su Instagram senza veli in una foto quasi da censura. “Oggi in totale relax davanti alla Tv a guardare la mia Lazio – ha scritto accanto alla sua foto – Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e, per fortuna, è arrivata la zampata del ns Caicedo in #zonacaicedo che non delude mai!!!!”. Esulta la biondissima e augura a tutti “Buona Pasqua”.

La Falchi è quasi completamente nuda sul letto. Addosso solo un microscopico perizoma nero, un filo di spago che spicca mentre quasi scompare nelle sue forme abbondanti. Sdraiata a pancia in giù sorride e anche il suo balconcino è in primo piano. È un rincorrersi di rotondità così come mamma le ha fatte. I fan vanno in visibilio.