Aurora Ramazzotti: la dedica a sorpresa a Tommaso Zorzi fa commuovere – Foto

Aurora Ramazzotti nelle ultime ore ha pubblicato un post dedicato a Tommaso Zorzi. L’ex gieffino il 2 aprile ha festeggiato il compleanno e la sua migliore amica ha voluto rinnovare la promessa di esserci sempre per lui. I due si sono riavvicinati dopo un periodo di allontanamento.

Dopo tanti mesi di tensioni e liti, è arrivata finalmente la pace tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

I due sono sempre stati molto amici. Sono cresciuti insieme e hanno frequentato la stessa scuola. La scorsa estate, però, tra i due c’è stato un allontanamento, dopo che l’influencer si era sentito trascurato durante il primo lockdown.

Per questo, aveva deciso di organizzare un viaggio per sopperire a questa lontananza. Un weekend a Capri, a cui però la figlia di Michelle Hunziker non è andata, disdicendo tutto il giorno prima. La decisione è stata presa da Aurora dopo la morte della nonna di Goffredo, il fidanzato.

La lite tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti è solo un lontano ricordo

Da quel momento i due non si sono parlati fino all’uscita di Tommaso Zorzi dal Grande Fratello Vip. Ad annunciare il ricongiungimento la stessa Ramazzotti che ha pubblicato un post sulle storie dove si legge: “Ci siamo conosciuti che eravamo bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite”.

La figlia di Michelle Hunziker ha anche rinnovato al suo amico la promessa di esserci sempre e, rivolgendosi all’ex gieffino, ha aggiunto: “Dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto”.

In più di un’occasione, quando era dentro la casa, Tommaso Zorzi ha mostrato una certa sofferenza nel pensare alla lite avuta con Aurora, avvenuta per motivi molto frivoli. Molto spesso Zorzi ha fatto anche degli appelli rivolti alla Ramazzotti che, però, ha preferito risolvere la questione una volta che il suo amico è uscito dalla casa più spiata d’Italia.

Un legame molto forte il loro che, a quanto pare, neanche la lontananza ha potuto spezzare.