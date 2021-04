Chi è Anna Mazzamauro: biografia, carriera, vita privata. Tutto su di lei

Scopriamo qualcosa in più su Anna Mazzamauro: ripercorriamo gli esordi della nota attrice e diamo uno sguardo alla sua carriera e vita privata

Una carriera trentennale alle spalle per Anna Mazzamauro fatta di esperienze teatrali, cinematografiche e televisive. La sua passione per la recitazione la spingerà negli anni Sessanta ad aprire un piccolo teatro a Roma che pochi anni più tardi verrà danneggiato a causa di un incendio e definitivamente chiuso. Ma Anna non si perde d’animo e continua il suo cammino che la porta nel 1967 a debuttare sul grande schermo in “Pronto…c’è una Giuliana per te“. L’occasione che la porterà a farsi conoscere dal pubblico arriva una decina d’anni dopo, quando ricevette la chiamata di Paolo Villaggio.

LEGGI ANCHE -> Quanto ha guadagnato Adriano Celentano per “Adrian”? La folle cifra

La carriera e la vita privata di Anna Mazzamauro

LEGGI ANCHE -> Loredana Bertè: quel desiderio mai realizzato con il secondo marito

Il pubblico la ricorda ancora oggi per aver interpretato il ruolo della signorina Silvani nella saga del ragionier Fantozzi che le è valsa ben due nomination al Nastro d’argento. Nonostante i numerosi anni passati l’uno accanto all’altro, Mazzamauro dichiarò di non essere mai stata realmente legata a Paolo Villaggio in quanto amica, ma senza dubbio l’esperienza sul set di Fantozzi la formò come attrice e le diede la possibilità di lanciare la sua carriera.

Continuerà a lavorare in televisione e al cinema ma sarà nel teatro che troverà il luogo nel quale volersi esprimere maggiormente. Tra gli spettacoli ai quali ha preso parte anche “Cyrano de Bergerac” e “Cesare e Cleopatra“. Nel 2011 debutta con una sua creazione, “Brava!“, al quale ne seguiranno molte altre. L’ultimo spettacolo, “Com’è ancora umano lei, Fantozzi“, è fissato -emergenza sanitaria permettendo- per quest’anno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Della sua vita privata non si conosce molto. È noto solo il matrimonio con lo scenografo e costumista Bartolomeo Scavia, dalla quale ha avuto la sua unica figlia Guendalina. Ad oggi l’attrice si dichiara single.