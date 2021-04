Chi è Max Pezzali: biografia, carriera, vita privata del cantante

Scopriamo qualcosa in più su uno degli artisti musicali italiani più amati: Max Pezzali. Uno sguardo alla sua carriera e alla sua vita privata

Massimo Pezzali, conosciuto con il diminutivo Max, è senza alcun dubbio uno degli artisti musicali italiani più conosciuti e amati. La sua band, gli 883, ha regalato al repertorio pop del nostro Paese alcuni brani che ancora oggi, a distanza di vent’anni, smuovono generazioni. “Hanno ucciso l’uomo ragno“, “Come mai“, “Gli anni“, “Sei un mito“, sono solo alcuni di questi. Poi nel 2004 la decisione di prendere una strada differente, quella della carriera solista. Tra musica, esperienze televisive e una vita privata fatta di alti e bassi, Max Pezzali si è voluto raccontare attraverso un libro: “Max 90 – La mia storia“, uscito lo scorso 30 marzo.

Vita privata e carriera di Max Pezzali

Tra i protagonisti indiscussi della scena musicale italiana degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, Max Pezzali si è avvicinato alla musica in seguito a una serie di delusioni amorose. Proprio attraverso la scrittura di lettere rivolte alle sue amanti -che troppo spesso non ricambiavano i suoi sentimenti- si è esercitato, mettendo poi in pratica nelle canzoni quello che aveva imparato.

Dopo aver venduto milioni di dischi insieme agli 883 nel 2004 Max decide di voler intraprendere una carriera solista pubblicando l’anno successivo il suo primo progetto, “Il mondo insieme a te“. L’artista convince anche da solo e a questo disco ne seguiranno molti altri, insieme ad alcune raccolte e versioni live, come l’album realizzato insieme a Francesco Renga e Nek in seguito al loro tour. Per celebrare la sua carriera il cantautore ha fissato ben due concerti allo Stadio di San Siro che avrebbero dovuto avere luogo lo scorso anno. A causa della pandemia mondiale le date sono state posticipate, ma il pubblico freme dalla voglia di immergersi nei ricordi e godersi uno spettacolo unico come quello che regalerà Max su quel palco.

Parallelamente alla carriera musicale il cantante ha preso parte ad alcuni programmi televisivi come The Voice Italy, nel quale ha ricoperto il ruolo di coach nel 2016.

Pur essendo una persona piuttosto privata il pubblico è a conoscenza dei suoi due matrimoni. Il primo avvenuto con Martina Marinucci e terminato nel 2013. Da questa relazione è nato un figlio, Hilo, con il quale Max ha uno splendido rapporto. Il cantante ha poi ritrovato l’amore tra le braccia di un’amica storica, Debora Pelamatti, con la quale è convolato a nozze nel 2019.