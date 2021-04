Ciao Darwin, la moglie di Bonolis rivela la verità sui concorrenti

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, svela i segreti dello show Ciao Darwin. “I concorrenti sono attori? Vi racconto la verità”

Caposaldo del palinsesto di Canale 5, Ciao Darwin continua ad essere uno dei programmi amati della televisione italiana. Uno show allegro e visionario, che dal suo esordio nel 1998 porta sui nostri schermi la coppia di conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I veri protagonisti del programma però sono i concorrenti, personaggi decisamente sui generis, provenienti da realtà e vissuti diversissimi fra loro.

Ovviamente è questo l’elemento di successo dello show, che vede sfidarsi squadre con componenti all’opposto. Ma proprio la peculiarità dei partecipanti ha fatto sì che nascessero dei sospetti nei telespettatori. E se i concorrenti non fossero spontanei, ma degli abili attori chiamati a recitare una parte? Adesso la moglie di Paolo Bonolis, la produttrice televisiva Sonia Bruganelli, mette le cose in chiaro.

Ciao Darwin, Sonia Bruganelli rivela la verità sui concorrenti

In particolare si è dubitato dei concorrenti scelti per la prova “A spasso nel tempo”, che da sempre danno vita a siparietti irresistibili. A difendere Ciao Darwin dalle accuse di portare in scena attori e non persone “reali” è la consorte del conduttore, che ha smentito categoricamente: “Quello che si vede a Ciao Darwin è vero. Faccio un esempio: le persone che vanno a spasso nel tempo sono davvero così”.

Bruganelli ha svelato che la buona riuscita dello show è da sempre legata a casting rigorosi. La ricerca dei concorrenti perfetti viene svolta da collaboratori nelle varie regioni italiane, che segnalano persone provenienti da diversi settori o esperienze di vita. Rispetto a vent’anni fa, la selezione si è semplificata grazie a internet: “Molti si auto propongono – racconta Bruganelli – Con i social è tutto più facile“

I ruoli più difficili da ricoprire tuttavia restano quelli di Madre e Padre Natura. I bellissimi rappresentanti dei due sessi vengono selezionati dopo ampie ricerche fra modelli professionisti, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.