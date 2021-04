Denise Pipitone. Importante annuncio dalla tv russa

Denise Pipitone. Attimi di attesa e di speranza per i genitori della piccola scomparsa quasi 17 anni fa. E’ davvero Olesya Rostova? Ulteriori notizie dalla Russia

Che fine ha fatto Denise Pipitone? E’ una domanda che attende risposta da quasi 17 anni e che potrebbe finalmente averne una nelle prossime ore.

La piccola di soli 4 anni scomparve mentre stava giocando con altri bambini davanti la casa della propria nonna. Era il 1º settembre 2004, il luogo Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Mille congetture e altrettante piste, una sola certezza: la forza e il coraggio di una donna, la signora Piera Maggio, madre di Denise, che mai, nemmeno per un istante, ha perso la speranza di poter riabbracciare la sua bambina.

Denise è nata da un rapporto extraconiugale della signora Maggio (sposata all’epoca con Toni Pipitone) e Piero Pulizzi. Si scatenò l’ipotesi che la moglie e la prima figlia di quest’ultimo (Anna Corona e Jessica Pulizzi), potessero essere coinvolte nel rapimento per motivi di gelosia e risentimento. Il proscioglimento definitivo che le riguarda è giunto in Cassazione nel 2017.

Denise Pipitone: speranze dalla Russia. Arriva un nuovo annuncio

Lo stesso spasmodico desiderio di ricongiungersi alla propria famiglia d’origine ha spinto una ragazza russa, Olesya Rostova, a comparire davanti alle telecamere per cercare di mettersi in contatto con qualcuno che possa dirle di più sul suo passato.

L’incredibile somiglianza con la signora Piera Maggio e l’ età simile a quella che avrebbe oggi Denise Pipitone hanno riacceso l’interesse sulla vicenda. Tutti sperano in un lieto fine.

Dalla Russia arriva la notizia che diventerà uno show lo svelamento dell’esito della compatibilità del gruppo sanguigno; verrà, infatti ,annunciato in diretta lunedì 5 Aprile alle ore 17. La famiglia Maggio / Pulizzi non ha preso di buon grado l’idea. Non saranno presenti in studio, sebbene siano stati invitati. La signora Piera Maggio è ancora convalescente dopo un malore che l’ha costretta a recarsi in ospedale.

Presente tramite collegamento da remoto sarà l’avvocato Giacomo Frazzitta che ha dichiarato: “Basterebbe uno scambio di informazioni sui due gruppi sanguigni per capire se l’ipotesi che Olesya sia Denise ha un fondamento e procedere quindi all’esame del Dna”.