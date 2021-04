Denise Pipitone, quando verranno annunciati i risultati del test del sangue

Il programma russo ha scelto quando verranno annunciati i risultati della comparazione del Dna di Olesya con quello di Denise Pipitone.

La scorsa settimana, una ragazza intervistata in una trasmissione russa, ha riaperto il caso Denise Pipitone. La bambina, scomparsa 17 anni fa mentre giocava fuori casa, non è mai stata più vista anche se negli anni si sono susseguite numerose segnalazioni e tantissimi retrocena. Tale Olesya Rostova dichiarò di essere stata rapita – proprio come la piccola di Mazara del Vallo.

Dopo questa intervista, anche in Italia le trasmissioni hanno iniziato a trattare la tematica lavorando sul caso e cercando di ricevere notizie dalla Russia. Pomeriggio Cinque, nella giornata di ieri, aveva già anticipato un aggiornamento alquanto interessante. La ventunenne in questione era stata accostata anche ad una famiglia russa ma stando al test del Dna non è la loro figlia. Per questo motivo c’è ancora speranza ma per conoscere i risultati bisognerà attendere ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone. Importante annuncio dalla tv russa

Denise Pipitone, quando saranno comunicati i risultati del test

Per conoscere i risultati del test bisognerà attendere ancora qualche giorno. La trasmissione ‘Lasciali parlare’ è pronta per annunciare i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Olesya con quello di Denise Pipitone. Stando a quanto già anticipato da Barbara D’Urso, il programma russo ha intenzione di svelare l’attesa novità il prossimo lunedì. Olesya somiglia tantissimo a Piera Maggio, madre della bimba scomparsa. Il legale sta lavorando ininterrottamente ed è anche pronto a contattare anche l’ambasciata italiana in caso di ulteriori ritardi.

Piera, dal canto suo, sta mostrando le sue emozioni sui social network e in particolare sulla pagina creata per cercare la figlia. La signora non condivide le modalità della televisione russa. “Anche se non condivise le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti”, ha scritto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

“Lasciali parlare” è un programma russo in cui le persone vanno in tv per fare appelli: Olesya Rostova ha scosso tutti con le sue dichiarazioni.