Diletta Leotta tutta in pelle mostra sua bellezza, forme atomiche – FOTO

La straordinaria paladina degli sportivi Diletta Leotta si veste tutta di pelle e mostra la sua bellezza dalle forme ineguagliabili.

In seguito alla diretta andata in onda due giorni fa negli studi radiofonici di Radio 105, dove si era mostrata sorridente e risplendente di luce propria come al suo solito, la conduttrice e giornalista sportiva, Diletta Leotta, si trova nella giornata di oggi in trasferta direttamente dalla città di Torino. In occasione del tanto atteso match calcistico previsto proprio in questo tardo pomeriggio. La Juventus infatti sfiderà il Torino, ed ovviamente a parlare del derby si cimenterà Diletta sfoggiando oltre al suo carisma, anche tutta la sua grinta e professionalità.

Diletta Leotta, straordinaria bellezza: fra curve atomiche e panorama mozzafiato

“La bellezza di Torino lascia senza fiato 😍”, esordisce così la giornalista in uno scatto condiviso soltanto pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. Bagnata dai raggi del sole ed in un outfit semplice in tinta nera, dai jeans alla giacca in pelle, pare che anche lei come il bel vedere cittadino riesca altrettanto facilmente a mozzare il fiato dei suoi oltre 7 milioni di ammiratori. Proprio uno degli utenti fra i commenti deciderà infatti di rispondere in tal modo alla sua apparizione mattutina: “anche tu lasci senza fiato😍“.

“Siete pronti per il derby della Mole?”, continuerà in seguito con enfasi la biondissima paladina dei campi da calcio nella sua didascalia. Non dimenticando però di ricordare al contempo ai tifosi l’appuntamento con il derby della 29esima giornata di Serie A: “Vi aspetto alle 18 su #DAZN per #ToroJuve“.