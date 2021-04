Diventa nonna a 34 anni, una storia senza precedenti

Diventare nonna a 34 anni si può? Sì e a Marsala è successo, questa è la storia di Pamela e noi ve la raccontiamo nel dettaglio

Incredibile ma vero, Pamela è diventata nonna a 34 anni e sua figlia ne ha 15. La mamma del piccolo appena nato si chiama Michelle ed ha regalato alla sua famiglia un dono bellissimo. La nonna annuncia il lieto evento sui social ed è molto emozionata, nonostante la sua giovane età è felice e vuole condividere il suo stato d’animo con tutti quelli che conosce anche solo virtualmente.

LEGGI ANCHE>>>>Diletta Leotta tutta in pelle mostra sua bellezza, forme atomiche – FOTO

Nonna a 34 anni: l’annuncio sui social

LEGGI ANCHE>>>Cede la balaustra, 40enne muore dopo essere caduto dal ponte sulla Martesana a Milano

E’ difficile e molto improbabile diventare nonna a trentaquattro anni eppure a Marsala è successo e Pamela lo ha detto a tutto il popolo di Facebook attraverso un messaggio scritto sui social. Per lei la gioia è stata immensa, nonostante la figlia abbia solo quindici anni e sia ancora tanto giovane. “A volte non capirò le tue scelte, a volte non saremo d’accordo, ma non ci sarà mai e poi mai una sola volta in cui non sarò dalla tua parte… Sarò sempre con te, dalla tua parte, nella vittoria e nella sconfitta – scrive – perché ogni cosa che fai tu è un po’ come se la facessi anche io… perché tu sei una parte di me…”. E poi continua: “Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna”. Conclude: “Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter



Dopo l’annuncio sul web sono volati like e commenti di auguri e congratulazione per questa nuova vita. Il nipote si chiama Nicolò e avrà tante persone che si prenderanno cura di lui. Sua madre Michelle, la nonna Pamela, la bisnonna e la trisnonna.