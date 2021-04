Ospite a Verissimo, la cantante Elettra Lamborghini rivela il retroscena piccante: “Dopo il Covid non pensavo ad altro, è stato ancora più focoso!”.

Nel salotto di Verissimo arrivano i tre di opinionisti più chiacchierati del momento. Direttamente dall’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi si raccontano a Silvia Toffanin. Inizialmente la cantante e l’ex gieffino raccontano della loro amicizia di lunga data e di come si siano riavvicinati grazie all’esperienza del reality condotto da Ilary Blasi.

Ma poi l’atmosfera si scalda grazie ad alcune rivelazioni di Elettra, che racconta un retroscena inedito. La cantante di “Musica (e il resto scompare)” ha confessato com’è stata la sua esperienza col Covid e si è lasciata scappare un dettaglio hot.

Elettra Lamborghini: “Dopo il Covid, ancora più focoso!”

L’ereditiera della celebre casa automobilistica ha combattuto contro il coronavirus. Elettra infatti era risultata positiva appena una settimana prima dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E la sua malattia ha fatto ritardare di un paio di puntate il suo debutto come opinionista.

Nonostante non abbia contratto il virus in forma grave, per la cantante non sono mancati i momenti difficili: “Non ce la facevo più a stare sola. È anche venuto a mancare il mio cagnolino durante il Covid, me lo sognavo ogni notte. Però per fortuna è durato poco. Ma non lo auguro proprio a nessuno”.

Poi Silvia Toffanin le chiede come è stato riabbracciare suo marito, il dj olandese Afrojack, con cui è convolata a nozze nell’estate 2020. La risposta di Elettra? Spiazzante. “È stato molto focoso, perché non pensavo ad altro”.

Elettra Lamborghini poi ha subito cambiato argomento, e ha aggiunto: “In realtà mi è molto dispiaciuto per l’Isola, ero già carichissima. Ma adesso va tutto benissimo”.