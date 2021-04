Elettra Lamborghini, con tacco a spillo e vestitino aumenta la temperatura – Foto

Elettra Lamborghini ha pubblicato un nuovo per avvisare i suoi follower che sarà ospite del programma Verissimo, in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Uno scatto super apprezzato dai suoi ammiratori, colpiti dalle sue forme esplosive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini sarà uno degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo. Ad annunciarlo lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto sua, seduta sulla poltrona del noto programma tv.

“Ci vediamo tra poco a Verissimo con i miei compagni d’avventura dell’isola🤣🤣🤣❤️🌴”, questa la didascalia che accompagna la foto della bella opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La Lamborghini, come si vede dalla foto, sfoggia un abitino corto con tanto di tacco a spillo. Décolleté in bella mostra e sorriso smagliante.

La sua nuova esperienza nel ruolo di opinionista del reality Isola dei Famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)



Un momento d’oro, questo, per la Lamborghini che, dopo un periodo dove ha potuto intervenire sulle dinamiche dell’isola solo in videocollegamento, sta iniziando a prendere confidenza con i naufraghi.

La Lamborghini ha dimostrato di non avere peli sulla lingua in più di un’occasione. Ne ha dato dimostrazione soprattutto quando è stato mandato in onda un video riassuntivo dell’amicizia tra Miryea e Drusilla. La prima ha assistito ad un allontanamento da parte di Drusilla perché colpevole di cantare all’improvviso.

Una motivazione che non è piaciuta per nulla ad Eletta che detto la sua, senza mezze misure: “Se ti infastidisci perché una persona canta stiamo messi bene. Tutti sull’Isola non mangiate, anche Miryea non sta mangiando ma non per questo si comporta così. A me dispiace veramente perché sono in nomination due dei personaggi con più carattere”. Una frase detta in riferimento a quelli che, per ora, sono tra i suoi preferiti: Awed e Miryea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Nel frattempo comunque la Lamborghini non perde mai occasione per postare i suoi scatti dove sfoggia tutta la sua bellezza. Scatti molti apprezzati dai suoi follower che non le risparmiano complimenti: “che bella🥺💞, Mi fai innamorare aamoree miooooo❤️, Bellissima ❤️😍, Splendida😍😍😍❤️❤️❤️, Invidia per te 🌹 bella vita, bella e simpatica 🌹🤩, Stupenda……😍😍😍, 😍 bellissima questa foto ! Abito stupendo 😍”.