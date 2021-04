Uno studente di Giurisprudenza vuole dare l’esame in Dad mentre guida il bus. Il prof: “Vietato parlare all’autista”. Il video diventa virale

Volenti o nolenti gli studenti italiani hanno dovuto abituarsi alla Dad. Ma c’è chi si è lasciato prendere un po’ la mano. L’ultimo esempio arriva dalla Toscana, dove uno studente dell’Università di Pisa ha pensato bene di sfruttare le possibilità offerte dalla didattica a distanza per dare un esame senza assentarsi dal lavoro. Peccato che il suo professore non fosse proprio d’accordo.

Lo studente infatti si è collegato per sostenere l’orale di Diritto commerciale mentre stava svolgendo il suo turno come conducente di autobus. Una scelta che ha lasciato basiti sia il professore che i suoi colleghi universitari. E proprio una di loro ha ripreso l’incredibile scena e ha diffuso il video sul web.

LEGGI ANCHE -> Campione Olimpionico e suo fratello rischiano l’ergastolo: il motivo

Vuole dare l’esame mentre guida il bus, ma il prof si rifiuta

LEGGI ANCHE -> Tragedia nel parco giochi: bambino morto risucchiato da un filtro

Lo studente, che lavora per la Ctt Nord, la società di trasporto pubblico locale della Toscana, ha risposto all’appello dal cellulare, mentre stava guidando il bus di linea. Vincenzo Pinto, il docente, fissa lo schermo incredulo e gli chiede come pensa di sostenere l’esame. Ma il giovane, con le mani sul volante e la mascherina in volto, non si scompone e afferma di poter rispondere alle sue domande senza problemi.

A quel punto è il prof a tirarsi indietro: “Abbia pazienza, però c’è scritto dappertutto di non parlare all’autista, c’è scritto proprio lì vicino. Io come faccio a farle l’esame in queste mentre guida? Poi si distrae e mi sento responsabile! Proprio non me la sento“. Ma non è tutto perduto. Il professore ha suggerito allo studente di collegarsi a turno finito per svolgere l’esame a motori spenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intanto il video pubblicato sul canale Youtube “Raccoltaindifferenziata” è diventato virale. E anche i commenti sottolineano l’ilarità della situazione. “Sto ancora aspettando che qualcuno dica: Pesce d’aprile!“, scrive un utente. “Dicono che i giovani d’oggi non hanno voglia di far nulla, e poi c’è lui!“, sottolinea un altro.