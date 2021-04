Esce un video sul profilo di Romina Power, lei commenta “troppo forte”

La cantante Romina Power ha condiviso un video sul suo profilo instagram, ha poi scritto di non aver resistito e che è troppo forte

Siamo in un momento di pandemia ancora in Italia, e le nuove misure di prevenzione contro il covid per le festività pasquali sono molte discusse e ambigue. Infatti è possibile lasciare il paese e viaggiare all’estero, ma non è possibile spostarsi in Italia da regione a regione. Tutto questo manda in confusione gli italiani che non capiscono il senso di potersi spostare all’estero e non nel loro paese.

Romina Power e il video sulle restrizioni per il covid

In questi giorni di Pasqua, il paese è nuovamente in lockdown per qualche giorno visti i numerosi casi di positività e i morti. Non sono permessi spostamenti se non nel proprio comune ma sempre motivati. Invece è possibile viaggiare all’estero. Romina Power ha ironizzato su questo fatto come molti italiani in quest’ultimo periodo. La cantante ha quindi condiviso un video esilarante che ha ottenuto un gran successo nel popolo del web. Il video è un Tik Tok di un uomo che che cerca di capire come poter vedere suo cugino che sta a Brindisi senza infrangere le norme.

Allora capisce che può prendere un aereo da Bari a Parigi e da Parigi prende un altro aereo per Brindisi e così vede suo cugino. La Power commenta divertita:”Troppo forte non ho resistito”. Subito un sacco di commenti sotto al video con le faccine che piangono dal ridere. Insomma non se ne può più di tutte queste restrizioni. La Power è stufa anche se ci scherza su, infatti ha condiviso poi un’altra immagine in cui appare un poster con scritto “La mascarilla del Zorro” e appaiono immagini di uomini e donne con le mascherine chirurgiche. La cantante scrive ironizzando:”La nuova maschera di Zorro”.

Poi appare anche nostalgica la cantante e infatti condivide una foto di uno suo vecchio concerto commentando:”Era un sogno?”. Ormai appaiono così lontani i tempi in cui si poteva andare ad un concerto che sembra davvero un miraggio lontano. Prima o poi tutto questo finirà, lo ripetiamo da un’anno ma sarà così!