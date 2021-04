Ettore Bassi sarà ospite a Verissimo, l’attore racconterà alcune esperienze della sua vita pubblica e privata, la separazione dalla moglie e tanto altro ancora

Oggi ci sarà un’altra imperdibile puntata di Verissimo, programma in onda ogni Sabato su canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, dove gli ospiti non mancano mai. Nel pre Pasqua vedremo in studio tanti personaggi dello spettacolo, tra questi Ettore Bassi, l’attore pugliese attualmente in TV con la fiction Svegliati amore mio. L’artista ha molto da raccontare e non solo per quanto riguarda la sua vita pubblica. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire i dettagli della separazione dalla moglie e tanto altro ancora. Nell’attesa noi vi sveliamo qualche curiosità.

Ettore Bassi: chi è l’attore?

Classe 1970, Ettore Bassi è nato a Bari ed è un attore e conduttore televisivo. Il suo primo lavoro è stato da animatore in un villaggio turistico durante il periodo dell’adolescenza visto che era un amante di giochi di prestigio e magia. Poi a diciannove anni si è iscritto presso la scuola di recitazione Tangram teatro di Torino e successivamente ha frequentato i laboratori con Beatrice Bracco e Michael Margotta. Il suo primo debutto in televisione risale al 1993 quando ha condotto La banda dello Zecchino. Da lì ha alternato lavori da conduttore e attore. Lo abbiamo visto nei panni di Carabiniere accanto a Manuela Arcuri nella fiction di Mediaset Carabinieri, Un posto al sole, Un medico in famiglia, L’isola di Pietro ed infine Svegliati amore mio accanto a Sabrina Ferilli.

A quanto pare non è un amante dei social e si è appena separato dalla moglie Angelica Riboni. I due insieme hanno avuto tre figli, Olivia, Carolina e Amelia. Da sempre ha distinto la sua vita privata da quella pubblica.