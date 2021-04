Federica Sciarelli, tentata di lasciare il programma: svelato il motivo

Federica Sciarelli, la storica conduttrice di Chi l’ha visto? starebbe valutando di lasciare il programma.

Momenti tesi per Federica Sciarelli, la storica conduttrice di Chi l’ha visto? starebbe infatti pensando di lasciare il programma. Questo è quanto emerso nel corso di un’intervista che la stessa ha reso. “Ormai ai miei occhi l’Italia è diventata un grande cimitero: dovunque vada, associo le città ai nostri casi. L’anno scorso sono stata lì per mollare tutto ma poi mi è stato chiesto di restare” frasi che tuonano e che allarmano gli spettatori del programma che da anni offre un aiuto a chi cerca i propri cari scomparsi.

La Sciarelli infatti è molto apprezzata, tanto che su Instagram vi è una pagina a lei dedicata e dal titolo inequivocabile: welovefedericasciarelli. La pagina, si legge, “gestito da fan dedicato alla grandissima giornalista e conduttrice” è presente altresì su Facebook. Insomma, la giornalista è entrata nel cuore degli italiani.

L’ultima puntata di Chi l’ha visto ha registrato un boom di ascolti: 3 milioni 520mila spettatori con il 15.16% di share, cifre da capogiro…il caso di Denise Pipitone ha incollato gli italiani alla tv.

Federica Sciarelli torna sul caso Pipitone

La riapertura del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara Del Vallo (Trapani) nel lontano settembre 2004, ha riacceso la speranza negli italiani. Una ragazza dalla Russia chiede di ritrovare la propria mamma ed una somiglianza con i genitori della piccola Denise ha riacceso la speranza. Tuttavia, si attende la prova del DNA per spazzare via ogni dubbio.

“Io per prima spero in un lieto fine, visto che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l’ha visto? condotta da me. Preferisco però andarci cauta“ questo è quanto si apprende dalle parole della Sciarelli, una speranza che accomuna tutti gli italiani, desiderosi di ricevere una bella notizia.

La conduttrice è comunque soddisfatta dei risultati che dal 2004 (anno in cui ha iniziato la conduzione del format) ad oggi è riuscita ad ottenere: “Abbiamo lottato e vinto molte battaglie e questo il cittadino ce lo riconosce”.