Flora Canto, il pancino cresce e lei è incantevole: lady Brignano è una fata – FOTO

Flora Canto, il pancino cresce e manca sempre meno. Lady Brignano mai così radiosa: la sua bellezza è puro incanto

In casa Brignano la felicità è alle stelle. Flora Canto è in dolce attesa del secondo figlio, un maschietto in arrivo per il mese di luglio, ad allietare l’equilibrio familiare.

Incontenibile gioia per papà Enrico e per la prima figlia Martina, avuta nel 2017, che come dichiarato dalla mamma a Verissimo, appena saputa la meravigliosa notizia, non ha potuto fare a meno di raccontarlo a tutti.

Il tempo scorre e la pancia cresce, e Flora Canto appare sempre più radiosa e splendente. Attiva su Instagram, condivide le immagini del più meraviglioso cambiamento, e l’ultimo post incanta per la radiosità emanata.

Flora Canto, il pancino cresce: che incanto

Semplicità, simpatia, solarità, sono queste le caratteristiche del successo di Flora Canto, esempio di autenticità anche nella notorietà. Amatissima dai fan che la seguono su Instagram, totalizza ben 368 mila followers, con i quali condivide scatti di quotidianità e famiglia.

Insieme ad Enrico Brignano compone un’unione solida e felice, caratterizzata da dinamiche divertenti, risultando estremamente apprezzati dal pubblico. Ma presto si aggiungerà un altro componente al loro vivace nido d’amore, che ne aumenterà la gioia.

L’ultimo post pubblicato da Flora Canto ha strappato un sorriso a molti seguaci. Al massimo del suo splendore, appare radiosa più che mai. Lo scatto allo specchio certifica la crescita della pancia, e in un outfit casual dona la sua meravigliosa immagine. Gli occhi dolci e profondi emanano energia positiva e lei è puro incanto.

La descrizione alla foto recita: “Pronte per la Pasqua? Io l’uovo credo di averlo già mangiato“, ironizzando sul suo pancino. Poi prosegue interessandosi ai preparativi in cucina delle sue fan, scatenando la loro simpatia nei commenti, e non solo. La sua bellezza non può passare inosservata.