Francesca Ferragni stringe per la prima volta VITTORIA. La FOTO commuove anche Chiara

Dopo circa dieci giorni dalla nascita della nipotina Vittoria, “finalmente” Francesca Ferragni può abbracciarla stretta. La foto commuove tutti

Tra le tre sorelle Ferragni sicuramente Francesca è quella più taciturna e meno avvezza a far parlare di sé. La recente trasformazione fisica che le ha regalato un corpo pazzesco, frutto di allenamento costante e alimentazione controllata, è stata però il suo trampolino di lancio nel decidere di essere sempre più presente sui social e mostrarsi ai follower, 1,1 milione in costante crescita, nelle sue attività quotidiane e lavorative.

La vediamo spesso mentre si allena dalla sua super e attrezzata “Frapalestra” come è stata battezzata qualche mese fa dopo l’inaugurazione. Le piace condividere però anche molti momenti di intimità con il suo ragazzo Riccardo, soprattutto ora che siamo in zona rossa ed è impossibile uscire di casa.

Non ha neppure saputo tacere un avvenimento che ha fatto commuovere moltissimi fan del web, compresa la sorella Chiara. Vediamo cos’è accaduto.

Francesca Ferragni insieme a Vittoria. “Finalmente…”

La piccola Vittoria è nata lo scorso 23 marzo e da allora non erano ancora state postate foto della bambina insieme ai componenti della famiglia Ferragni. Francesca però nelle scorse ore ha deciso di mostrarsi con in braccio proprio la nipotina che tiene stretta come fosse la cosa più preziosa mai posseduta.

Lo sguardo che le dedica è emozionante, tanto che anche Chiara nei commenti si lascia scappare un messaggio davvero gioioso: “Finalmente”.

Per Francesca la nipotina arriva dopo tre anni dal primogenito di Chiara e Fedez, un’emozione unica che ha commosso oltre 152mila follower che non hanno saputo resistere a tanta bellezza in cui il vero protagonista è l’amore condiviso e ricambiato frutto di un abbraccio sincero e autentico.