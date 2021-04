Francesca Michielin sceglie di assecondare una delle tendenze moda più romantiche della Primavera Estate 2021: l’abito bianco in pizzo. E chi siamo noi per non seguirla a ruota?

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesca Michielin ha avuto moltissime novità e successi da raccontare, compresa la sua emozionante esperienza a Sanremo 2021 che l’ha vista duettare con Fedez sulle note di Chiamami per nome.

La canzone ha appena vinto il disco d’oro e la coppia di cantanti ha espresso la sua emozione sui loro profili ufficiali Instagram. E’ davvero un periodo ricco di trionfi per la Michielin…

Durante il Festival, la 26enne italiana da una parte ha mostrato il suo sano femminismo che ha difeso la parità dei sessi, dall’altra ha saputo aggiudicarsi il titolo di icona di stile. Infatti la Michielin, regalando i fiori di Sanremo al suo compagno in gara Fedez, ha dato il via libera all’usanza di donare i mazzi anche ai cantanti uomini. Allo stesso tempo, l’abbiamo apprezzata nel suo sfoggiare con naturalezza ed eleganza dei look total Miu Miu che hanno saputo essere di grande ispirazione per tutte noi che inseguiamo le nuove tendenze.

Francesca Michielin ha anche raccontato a Silvia Toffanin di aver scelto il nuovo look in fatto di hairstyling a ridosso della prima serata di Sanremo: tagliare i capelli è sinonimo di cambiamento. Inoltre, ha deciso di donarli in forma anonima ad un’associazione che li raccoglie per malati oncologici. Un gesto che le fa onore!

Francesca Michielin, che meraviglia il tuo vestito bianco!

Ma osserviamo da vicino l’outfit che ha scelto per l’ultima intervista.

Uno straordinario e romantico effetto vedo non vedo. Davvero irresistibile!

Un abito che lascia intravedere una fodera dalla tonalità nude attraverso una fantasia a fiori in pizzo: Francesca non poteva essere protagonista negli studi di Verissimo con un outfit più tendenza di questo!

Se volessimo copiare il look della cantante sul podio di Sanremo 2021, via libera al contrasto black and white. Finché siamo in questa stagione di transizione, possiamo indossare i collant scuri in netto contrasto e una calzatura che può spaziare dal tacco ai boots da motociclista. C’è da sbizzarrirsi!