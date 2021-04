Francesco Oppini, attaccato da un’ex concorrente del GF Vip

Parole al vetriolo per Francesco Oppini, l’ex concorrente del GF VIP accusato pesantemente da un’ex coinquilina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Francesco Oppini si è reso involontariamente protagonista di una situazione imbarazzante che riguarda la sua precedentemente esperienza al GF Vip. Più precisamente, un’ex coinquilina avrebbe proferito nei suoi riguardi delle parole spiacevoli e di un certo peso. Si tratta di Franceska Pepe, l’influencer infatti avrebbe dichiarato: “Oppini? Ha due facce: è una bandiera al vento”.

La giovane non avrebbe apprezzato l’atteggiamento del figlio di Alba Parietti, a suo dire simpatico ed affettuoso solo in trasmissione. La Pepe infatti lo accusa di aver fatto delle dichiarazioni poco carine sul suo conto, frasi che – a quante pare – le sono state riportate e non ascoltate personalmente.

LEGGI ANCHE–> Rosalinda risponde ad un’ex concorrente: ” Non mi attacco a certe cose”

Francesco Oppini si sottopone al tampone, l’esito

LEGGI ANCHE–> Pomeriggio 5, Zenga confessione sul padre. La reazione di Barbara D’Urso

Francesco Oppini tra le sue stories non ha fatto alcun accenno circa le accuse ricevute, tuttavia aggiorna i followers del tampone fatto e ne pubblica l’esito, negativo. Il giovane inoltre non perde occasione per immortalarsi con Tommaso Zorzi; l’amicizia tra i due resiste nonostante ognuno abbia intrapreso percorsi diversi.

Proprio nella giornata di ieri un augurio speciale all’opinionista de “L’Isola dei Famosi” che ha addolcito il web. “Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene, ogni”. Un commento che non ha lasciato indifferente il diretto interessato.

Francesco Oppini è stato tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione del reality quindi non si riescono a comprendere le parole al veleno della modella. Quello che invece è balzato subito all’occhio è stata l’assenza della stessa alle puntate in studio determinato – puntualizza la Pepe – da motivi di distanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franceska Pepe (@franceskapepe)

Qualcuno avrebbe invece vociferato dei rapporti poco cordiali con alcuni autori del programma. Dove sta pertanto la verità?