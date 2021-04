Ospite di “Domani è domenica” il noto conduttore televisivo Giancarlo Magalli che ha parlato del suo passato facendo una rivelazione inaspettata: “Mi hanno cacciato”. Cos’è successo?

Tutti i sabato mattina va in onda su Rai2 il programma “Domani è domenica”, la padrona di casa è la bellissima Samantha Togni che si impegna con grande successo ad intervistare diversi ospiti e a dare consigli sulla vita quotidiana.

Questa mattina è stato ospite del programma il conduttore Giancarlo Magalli che ha parlato prevalentemente della sua vita rimasta privata per diverso tempo della sua carriera.

La conversazione si è poi spostata sulla conoscenza tra il conduttore e Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri. Magalli e Draghi andavano a scuola insieme al liceo. E proprio inerente alla scuola il conduttore fa una rivelazione inaspettata.

“A scuola mi hanno caciato”, nessuno se lo aspettava. Giancarlo Magalli e la sua confessione

Giancarlo Magalli è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, la sua carriera sta per compiere 45 anni. Questa mattina Magalli è stato ospite di Samantha Togni a “Domani domenica” su Rai 2. Magalli parla di quando era liceale con Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e su di lui dice: “Non era un secchione, studiava molto ma non era proprio un secchione”.

Poi continua sul suo conto, gli mostrano una sua foto ed esclama: “Proprio dopo quella foto mi hanno cacciato dalla scuola”.

Naturalmente scoppia in studio una risata plateale anche se nessuno si aspettava una rivelazione simile. Magalli fa intendere che non fosse per niente un alunno modello e che i suoi voti non fossero ottimali.

Una rivelazione senza dubbio inaspettata quella del conduttore Giancarlo Magalli, inaspettata soprattutto perché il pubblico a casa è abituato a vederlo sempre molto preparato durante le sue trasmissioni.