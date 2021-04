Gigi D’Alessio manda un regalo speciale all’amica di sempre – FOTO

Gigi D’Alessio sente forte l’atmosfera della Santa Pasqua e ne approfitta per fare un dono gradito a un’amica speciale. Si tratta di Mara Venier

La Santa Pasqua è dietro le porte e come ogni anno sarà un periodo di riflessione e vicinanza alle persone più care. Purtroppo, come nel 2020, l’ essere uniti sarà più un fatto mentale e affettivo che fisicamente concreto. L’Italia piomba nella sua interezza in zona rossa e sarà impossibile scambiarsi gli auguri con amici più distanti.

Tuttavia, gesti di amore e stima sono realizzabili con un po’ di fantasia. E’ quello che ha pensato il celebre cantante Gigi D’Alessio che ha voluto omaggiare una grande amica in un momento così solenne.

Pasqua per un napoletano doc come D’Alessio vuol dire casatiello. La beneficiaria di un così succulento dono è stata la presentatrice tv Mara Venier che sul suo profilo social ha pubblicato una Instagram Stories di ringraziamento. Che cosa ha detto.

Gigi D’Alessio e il succulento dono a zia Mara

Mara Venier ha ringraziato pubblicamente su Instagram il cantante Gigi D’Alessio per averle fatto recapitare a casa sua un dono speciale per la Santa Pasqua. Si tratta di un casatiello, piatto salato tipico della cucina napoletana a base di formaggio, salame, ciccioli e uova.

Lontani fisicamente ma non nel cuore. La conduttrice di Domenica In ha mostrato il regalo pervenutole dall’artista partenopeo. Non solo casatiello; a completare l’omaggio c’era anche del fragrante pane proveniente dal forno Masardona di Cristiano Piccirillo.

Insieme alle immagini, il dolce messaggio lasciato dalla zia Mara: “Grazie fratello” – evidente prova del rapporto di affetto che lega i due professionisti. Più volte sono apparsi sugli schermi uniti, mostrando al pubblico feeling e complicità.

Rivedremo Mara Venier come di consueto in onda su Rai Uno la domenica pomeriggio. Gigi D’Alessio, invece, sempre tramite Instagram ha dato l’annuncio dell’uscita del suo ultimo singolo dal titolo Guagliune, insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay.