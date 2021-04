Giulia De Lellis spiazza tutti con il suo look: “Vi ringrazio così” FOTO

Giulia De Lellis spiazza tutti con il suo look: “Vi ringrazio così”. L’influencer ha pubblicato un paio di scatti per dire grazie a chi le sta facendo gli auguri per il film che uscirà domani

Quando quella ragazzina di provincia si è presentata a Uomini e Donne come “Giulia De Lellis, 19 anni“, di certo non pensava che nel giro di cinque anni la sua vita sarebbe cambiata totalmente. Era lì per corteggiare Andrea Damante, tronista veronese che ha fatto impazzire tante corteggiatrici, ma alla fine la sua scelta è ricaduta proprio su di lei. E, nonostante la loro storia non sia andata nei migliori dei modi, le loro carriere sono senza ombra di dubbio decollate.

Giulia De Lellis indossa le ballerine e chiede ai suoi fans: “Me le bocciate anceh così?”

Giulia, infatti, è diventata una giovane influencer che nel corso del tempo ha riscosso sempre più successo. Domani infatti comincerà ufficialmente la sua carriera come attrice, esordirà nel film “Genitori vs influencer” e non ci sta più nella pelle. Per ringraziare i fans di tutto l’affetto che le stanno facendo arrivare nelle ultime ore, ha pubblicato un paio di scatti su Instagram. Nelle foto indossa come scarpe le ballerine, che ha deciso personalmente di far tornare alla moda. “Indossate nel modo giusto non sono male. Me le bocciate anche così?“.

Quest’anno comincerà anche la sua carriera come conduttrice per il programma Love Island, che partirà fra pochi mesi. Nel programma diversi ragazzi verranno messi un’isola tutti insieme, tra alcuni nascerà l’amore e chi riuscirà ad arrivare integro alla fine vincerà il montepremi.