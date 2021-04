Le Iene, Gaia Gozzi rivelazioni sull’essere donna: “La società è patriarcale”

Gaia Gozzi si è raccontata ai microfoni de “Le Iene”. Un ritratto della sua personalità determinata e forte.

23 anni, determinata e ambiziosa. La cantante di origini italo brasiliane Gaia Gozzi si è raccontata al programma de “Le Iene”. Classe 1997, è emersa con la partecipazione a X-Factor nel 2016. Nel 2019 ha poi vinto il format di Amici Speciali. Quest’anno è salita sul palco dell’Ariston classificandosi 19ennesima con il brano “Cuore amaro”.

Ai microfoni de “Le Iene” ha svelato come sia stata la grande preparazione la sua carta vincente. Inoltre ha rivelato come il fatto di essere donna abbia complicato il suo percorso lavorativo. “Viviamo in una società patriarcale, una ragazza fa più fatica a essere presa in considerazione in un ambiente maschile. Spesso dobbiamo usare modi duri perché non veniamo ascoltate.”, il commento di Gaia. La cantante si ritiene femminista e confessa di essere sempre lei a pagare la cena al suo compagno di cui è molto gelosa.

Nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, la cantautrice ha inoltre aggiunto come provenire dai talent sia visto ancora con snobismo nel mondo della musica.

Gaia Gozzi, dagli hater a chi ha sempre creduto in lei

Diventata soprattutto nota a seguito del tormentone “Chenga”, durante l’intervista a Le Iene la Gozzi ha poi commentato il suo rapporto con gli hater. Seguitissima su Instagram spesso è stata ricoperta da pesanti commenti negativi. “Mi hanno scritto che devo morire, bruttissimo”. In merito al tema degli abusi, la Gozzi ha affermato che anche i fischi per strada sono tali.

Nonostante la giovane età la cantante ha raggiunto importanti traguardi. Spesso ha ringraziato Maria de Filippi per aver creduto in lei. E’ stata proprio la vittoria ad Amici uno dei suoi più grandi trampolini di lancio.

Ma prima di lei a supportare la cantante è stato Fedez. Il marito di Chiara Ferragni l’aveva infatti scelta nella sua squadra a X-Factor. Entrambi ospiti in una puntata podcast di Muschio Selvaggio, è stato proprio il cantante a ricordarlo a Gaia.