Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai una coppia storica per la televisione italiana. I due si sono conosciuti quando avevano solo vent’anni ed oggi invece hanno una famiglia meravigliosa che li sostiene e li supporta sempre e ovunque. Non si sono mai separati, l’uno è il complice dell’altro, la loro genuinità e semplicità l’ha resi unici e ineguagliabili. Hanno tre figli, Chanel Christian e Isabel, e starebbero pensando ad averne un quarto. Cosa sappiamo al riguardo?

Ilary e Totti: voglio il quarto figlio? La rivelazione

La conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica. Ha trattato vari temi tra questi il lavoro, i fan e per finire la famiglia. La coppia romana adora i bambini e l’ipotesi di un quarto figlio è sempre più vicina. Nonostante gli anni passino e l’età avanza, sia Ilary che Francesco vorrebbero allargare la famiglia. Così al riguardo la conduttrice dell’Isola dei famosi ha rivelato: “Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande”. Dopo il successo del programma televisivo e la serie Sky Speravo de morì prima, chissà cosa avrà in serbo il futuro per i due?

Gli altri figli stanno crescendo e un piccolo Totti, rivela la Blasi, non sarebbe male. Per il momento è solo un pensiero, nessuno ha confermato la questione. Non ci resta che attendere altre dichiarazioni al riguardo, se ci saranno.