Incidente in moto ieri sera nel Padovano. La vittima è Alessio, di soli 19 anni. Per lui è stato fatale l’impatto al suolo

Un altro, terribile, incidente mortale in moto per un giovane del nostro Paese. È di ieri sera alle 19 la notizia dell’impatto di un 19enne a Piombino Dese dopo uno schianto in moto. Le ferite erano troppo gravi e il giovane non ce l’ha fatta.

Si chiamava Alessio Bariamcanaj il giovane che è rimasto vittima dell’incidente proprio nel comune nel quale era residente, nel Padovano.

Secondo le prime ricostruzioni Alessio che si trovava in sella alla sua Yamaha stava percorrendo via Meolde e all’improvviso ha perso il controllo della sua due ruote all’altezza delle rotaie del passaggio a livello. È caduto a terra e lo schianto gli è stato fatale.

Immediati i soccorsi per cercare di salvare il 19enne che è stata trasportato in elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime, le ferite riportate gli sono state fatali. Le sue condizioni durante la notte si sono ulteriormente aggravate e si è spento questa mattina intorno alle 8.

LEGGI ANCHE –> Cede la balaustra, 40enne muore dopo essere caduto dal ponte sulla Martesana a Milano

Incidente in moto, addio al giovane Alessio

LEGGI ANCHE –> Reddito di cittadinanza ad affiliati alla ‘ndrangheta: 23 denunciati

Alessio era figlio di una famiglia albanese che si era ben integrata nella cittadina del Padovano. Il 19enne era molto conosciuto a Piombino Dese, come tutta la sua famiglia del resto. Il suo papà lavora nella macelleria del supermercato del comune padovano, lui invece frequentava il liceo “Giorgione” a Castelfranco Veneto. Era un bravo studente e un appassionato di calcio, giocava infatti nella squadra locale di Piombino, nelle giovanili dell’Union Dese.

La sua squadra, su Facebook gli ha dedicato un ultimo saluto virtuale. In un momento così difficile nel quale non è possibile restare vicini nemmeno in questi momenti così delicati e tristi, l’Unione Dese pubblicando una foto in divisa di Alessio lo ha salutato così: “Siamo profondamente colpiti dalla notizia della morte del nostro Alessio che militava nella Juniores. Ci stringiamo attorno ai suoi cari in questo momento di dolore 🌹✨”.

Siamo profondamente colpiti dalla notizia della morte del nostro Alessio che militava nella Juniores. Ci stringiamo attorno ai suoi cari

in questo momento di dolore.🌹✨ Pubblicato da Union Dese su Sabato 3 aprile 2021

Tantissimi i messaggi di cordoglio sotto al post della squadra per la famiglia e tanti altri sui social per un ragazzo giovanissimo, amato e benvoluto da tutti, che ha visto spezzare la sua vita in un attimo.