Iraq, bimbo nasce con una grave malformazione genetica: primo caso al mondo

Un bimbo è nato con tre peni ed i medici parlano del primo caso accertato di trifallia al mondo. Delicato intervento chirurgico per rimuoverne due

Il caso sta facendo parlare la comunità scientifica per la straordinarietà dell’evento, soprattutto dopo che il Daily Mail ne ha dato comunicazione. Si tratta di un caso più unico che raro quello che ha colpito un neonato iracheno venuto al mondo con tre peni, malformazione genetica etichettata come “trifallia”.

Il piccolo è nato nella cittadina di Duhok, nel nord dell’Iraq vicino a Mosul, è il suo sarebbe l’unico esempio al mondo, come sostenuto dallo studio pubblicato nell’International Journal of Surgery Case Reports dall’equipe medica che lo ha fatto nascere l’anno scorso.

Al mondo registrati finora un centinaio di casi di difallia. Il piccolo dopo l’operazione sta bene

Il piccolo nato con tre peni è stato già operato nel 2020 quando aveva appena tre mesi e ora sta bene, ma la notizia ha fatto il giro del mondo solo ora che è uscito lo studio pubblicato dai medici che lo hanno seguito nella delicata operazione di rimozione.

Ad accorgersi che qualcosa non andava proprio i genitori che hanno portato il piccolo in ospedale proprio dopo poche settimane dalla nascita per un gonfiore allo scroto. Secondo quanto si apprende, il bimbo aveva due peni in più, uno misurava 2 cm ed era situato alla radice del suo pene principale, mentre l’altro era lungo 1 cm, posizionato sotto lo scroto ed entrambi non avevano l’uretra dove far passare l’urina.

Le statistiche parlano chiaro, solo uno su cinque-sei milioni di bambini nasce con più di un pene, e al momento sono stati segnalati solo circa 100 casi di difallia, ovvero due peni, registrati in tutto il mondo.