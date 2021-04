Isola dei Famosi, la delusione di Vera Gemma dopo le scuse di Awed al gruppo

Vera Gemma delusa dal comportamento di Awed dopo la sua eliminazione. Lo youtuber, infatti, si è riunito al gruppo, chiedendo addirittura scusa. Dietrofront deludente per la romana che è stata spedita a Parasite Island.

Come abbiamo visto nelle scorse puntate, nel reality Isola dei Famosi ci sono state delle rotture inaspettate tra diversi naufraghi. In particolare, nelle ultime settimane, non si è parlato altro che di Akash Kumar che, dopo l’eliminazione, ha mostrato indignazione per qualche ingiustizia di troppo subita.

A rendere il reality ancora più avvincente il caso di Vera Gemma che è stata spedita recentemente a Parasite Island, dopo essere stata esclusa dal reality. La romana ha perso al televoto con Brando Giorgi, per poi accettare le sfide di sopravvivenza insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo.

Vera Gemma: le dichiarazioni fatte ad inizio reality e la delusione per il dietrofront di Awed

Sin dall’inizio del reality, Vera Gemma ha sempre dichiarato che non sarebbe mai diventata il cagnolino di nessuno e che non si sarebbe mai fatta influenzare. A quanto pare, questo suo atteggiamento le è costato caro, arrivando addirittura ad essere eliminata.

Insieme a lei, anche Awed non appoggiava le logiche del gruppo. Dopo l’eliminazione di Vera Gemma, però, Awed è tornato a fare gruppo. Un ricongiungimento che non è andato giù a Vera Gemma che si è detta estremamente delusa e amareggiata dal suo ex compagno d’avventura.

Un dietrofront che l’ha spiazzata, soprattutto dopo aver visto le scuse a Francesca Lodo e Gilles Rocca.

Il primo ad avvicinarsi ad Awed è stato Beppe Braida: “Ricominciamo, prendi i tuoi stracci e vieni sotto la tenda con noi”. Il giovane youtuber si è detto dispiaciuto per avergli urlato contro spiegando di aver reagito così dopo aver pensato che il gruppo dei Burinos gli avesse voltato le spalle.

La mattina dopo il ricongiungimento, Awed ha fatto un confessionale dove ha dichiarato di sentirsi più integrato, ma precisa: “Anche se so che non basta una semplice nottata passata insieme per riappacificare il tutto”.