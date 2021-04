Isola Dei Famosi, Elettra Lamborghini: “Io naufraga? Ecco quando”

Elettra Lamborghini avrebbe potuto partecipare all’Isola dei famosi anni fa, ma ora svela quando realmente potrebbe partire per l’Honduras

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La bella Lamborghini sostiene che qualche tempo fa avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi, ma ora le possibilità della sua partecipazione si spingono in là con il tempo. L’opinionista ha infatti dichiarato che potrebbe partire per l’Honduras per diventare una naufraga, al compimento dei 40 anni. Questo è quanto rivelato da lei in un’intervista al Corriere della Sera. Al momento lei per il programma ricopre il ruolo di opinionista, scelta da Ilary Blasi con il tentativo di attirare più giovani e dare una svecchiata al programma.

LEGGI ANCHE>>>Laura Chiatti da il buongiorno su Instagram con degli shorts cortissimi-FOTO

Elettra Lamborghini futura naufraga dell’Isola dei famosi nel 2035?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Isola dei Famosi, la delusione di Vera Gemma dopo le scuse di Awed al gruppo

Tra precisamente 14 anni la Lamborghini potrebbe trovarsi dall’altra parte e non non ricoprire più il ruolo di opinionista, ma di concorrente all’isola dei famosi. Questo è quello che ha rivelato in un’intervista. Sostiene che tempo fa avrebbe partecipato al reality ma ora le prospettive si spostano intorno ai 40 anni per l’ereditiera. Parla poi del suo lavoro come opinionista. Spiega che la sua posizione non è facile come in molti credono, sostiene infatti che bisogno pesare molto bene le parole, stare attenti a cosa si dice e come. Ogni cosa detta viene estrapolata e interpretata in vari modi. Nonostante la complessità lei si sente onorata di ricoprire un ruolo così importante all’interno di un programma così famoso e seguito.

La Lamborghini principalmente nasce come cantante, infatti i suoi singoli e feat hanno avuto molto successo negli anni. Ricordiamo Pem Pem, L’isla con Giusy Ferreri e anche il brano che ha portato sul palco di Sanremo come concorrente Musica, il resto scompare. Nonostante la passione per la musica e una carriera avviata proprio come cantante, Elettra ha anche la passione per per i salotti televisivi e non solo. Desidera condurre un programma televisivo. La sua carriera dunque si dividerà tra musica e televisione. Rivela infatti che non le dispiacerebbe affatto condurre un reality, lo troverebbe stimolante e divertente. Oltre che alla carriera in crescita, la bella Lamborghini si è anche sposata lo scorso settembre con il dj Afrojack, è pronta quindi anche a mettere su famiglia tra poco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Inoltre ha confessato che potrebbe tornare a Sanremo, ma solo se porta il pezzo della vita, così ha detto lei. Giustamente a Sanremo si va quando c’è un pezzo davvero unico e fantastico da portare. Insomma molti progetti e sogni da realizzare per la Lamborghini e non abbiamo dubbi che li realizzerà con la sua determinazione e tenacia!