Isola dei famosi, arriva una batosta: denunciati. I dettagli

Problemi legali in vista per l’Isola dei famosi. Il programma è stato denunciato da un ex naufrago per diffamazione a mezzo stampa. Ecco tutti i dettagli

“C’è una specie di maledizione che si è abbattuta all’Isola dei Famosi”, ha annunciato Ilary Blasi durante l’ultima puntata del reality. Una frase premonitrice, a giudicare dalle notizie che sono arrivate nelle ultime ore. La produzione del programma infatti è stata denunciata da un ex naufrago per un reato grave: diffamazione a mezzo stampa.

Quella dichiarazione ha scatenato un putiferio. La frase introduceva un video in cui si mostravano i numerosi infortuni che in questa edizione hanno colpito i concorrenti. Fra i più sfortunati Roberto Ciufoli e Paul Gascoigne, entrambi con problemi alla spalla. Ma alla fine del filmato riassuntivo è apparsa l’immagine di un ex naufrago, che proprio non ha digerito di essere stato menzionato in quel contesto.

Isola dei famosi, la batosta: denunciati dal Divino Otelma

Si tratta del Divino Otelma, che all’Isola ha partecipato nel 2012 e poi nel 2019. Proprio due anni fa ebbe un brutto infortunio: Francesca Cipriani lo spinse a terra, e lui fu medicato ricevendo nove punti di sutura sulla testa. Ora il sensitivo ha deciso di denunciare il programma, perché nel video mostrato si attribuirebbe a lui il “malocchio” sui concorrenti della nuova edizione.

Il suo legale, Massimiliano Ermanno Kornmuller, scrive che quel video ha “diffamato vilmente il Divino Otelma. Un vergognoso comportamento che comporta una ampia indagine al fine di individuare eventuali mandanti. Si procederà nelle sedi opportune contestando al responsabile i reati di diffamazione a messo posta e mezzo stampa”. E non è l’unica denuncia avanzata dal Divino Otelma riferita alla sua permanenza in Honduras.

Qualche mese fa il sensitivo aveva intrapreso azioni legali anche contro Francesca Cipriani, per avergli procurato la ferita che l’ha costretto al ritiro dal reality. La showgirl lo ha raccontato a RTL 102.5: “Otelma mi vuole trascinare in Tribunale. Mi ha scritto tramite il suo avvocato. Un fulmine a ciel sereno perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Adesso sono molto amareggiata”.