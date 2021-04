Iva Zanicchi chi è: marito, biografia, carriera e figli della grande cantante

Icona della musica italiana e dello spettacolo, Iva Zanicchi è opinionista all’Isola dei Famosi: la biografia della grande cantante

Personaggio eclettico ed estremamente amato dal pubblico, Iva Zanicchi è icona della storia italiana della musica e spettacolo. Grande cantante, conduttrice televisiva, opinionista, attrice e persino ex politica, non manca nessuna esperienza al bagaglio di conoscenze che si annoverano nella sua lunga carriera, i cui esordi risalgono agli anni ’60.

Oltre alla sua ineccepibile vocalità, spesso associata ai registri tenorili, e alla gigante identità artistica che l’ha resa protagonista anche della televisione, Iva Zanicchi è estremamente apprezzata come personalità.

Verace, simpatica, autentica, sincera, sono le caratteristiche con le quali ha fatto breccia nel cuore degli italiani per non uscirne più. Armi necessarie anche all’Isola dei Famosi, dove ricopre le vesti di opinionista al fianco di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, in accompagnamento alla conduttrice Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE–> Loredana Bertè: quel desiderio mai realizzato con il secondo marito

Iva Zanicchi, tutto sulla grande cantante

LEGGI ANCHE–> Isola dei famosi, arriva una batosta: denunciati. I dettagli

Nata a Ligonchio il 18 gennaio del 1940, in provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi è di umili origini. Un sogno quello di fare la cantante che da sempre ha preso prepotentemente posto nella fantasie della giovane Iva.

La sua prima apparizione televisiva avviene sotto gli occhi del grande Mike Bongiorno, a Campanile sera, in seguito prende lezioni di canto e partecipa a diverse competizioni, come il Festival di Castrocaro, dove arriva in finale senza conquistare la vittoria.

Tuttavia colpisce i discografici della Ri-Fi, con i quali firma un contratto, iniziando a riscuotere grande successo. Nel 1967 vince il Festival di Sanremo in coppia con Claudio Villa nel brano “Non pensare a me“, solo la prima delle tre vittorie della manifestazione, le altre avvenute nel ’69 con una delle sue più celebri canzoni “Zingara” e nel ’74 con “Ciao cara come stai?“.

Icona della musica italiana ma anche dello spettacolo, Iva Zanicchi è un mito anche in televisione, vantando numerosissime partecipazioni come giurata e opinionista. Tra le più recenti ricordiamo il Grande Fratello, All Together Now e l’Isola dei Famosi.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1967 ha sposato Antonio Ansoldi con il quale ha una figlia, Michela, che le ha donato due nipoti ai quali è molto legata, Luca e Virginia. Tuttavia si separa nel 1976 e da più di 30 anni ha un solido e felice legame con il compagno Fausto Pinna, produttore musicale, con il quale vive a Lesmo, in Brianza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Una vita estremamente ricca di esperienze, avventure, successi, impossibile da riassumere quella di Iva Zanicchi, che all’età di 81 anni è ancora inarrestabile.