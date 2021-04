Laura Chiatti, bella e seducente senza un filo di trucco – FOTO

Laura Chiatti ha pubblicato un nuovo post per dare il buongiorno a tutti i suoi seguaci. Sensuale e seducente, senza un filo di trucco, l’attrice torna a deliziare tutti i suoi fan.

Laura Chiatti ha pubblicato un nuovo post con un completo a pantaloncino rossa e stivali bianchi fino al ginocchio.

Bella, come sempre, senza un filo di trucco e con il suo sguardo magnetico, che farebbe perdere la testa a chiunque. Anche stamattina l’attrice ha voluto dare un buongiorno speciale a tutti i suoi follower che hanno gradito moltissimo questo nuovo scatto.

Laura Chiatti, la carriera e l’ossessione per il suo seno

La Chiatti si gode questo momento di stop dovuto al Covid, postando di tanto in tanto degli scatti dove sfoggia tutta la sua bellezza. Un momento “particolare” per l’attrice che iniziato la sua carriera da giovanissima.

Nel 1996, infatti, è stata vincitrice del concorso di bellezza Miss Teenager Europa e, due anni dopo, ha fatto il suo debutto al cinema con il film Laura non c’è di Antonio Bonifacio.

Nel corso del tempo, Laura Chiatti ha partecipato a diversi film importanti come A casa nostra di Francesca Comencini, L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e Ho voglia di te, film ispirato ad un libro di Federico Moccia.

La moglie di Marco Bocci non ha lavorato soltanto come attrice, ma ha lavorato anche come modella. Non perde mai occasione per pubblicare scatti per condividere la sua vita quotidiana insieme ai follower che non le fanno mancare complimenti e lusinghe: “Voglio le tue gambe alte dritte e magre❤️, Sicuramente ora è più buongiorno di prima🙌, Stupenda😍, Buona giornata Laura! ❤️”.

Qualche mese fa la Chiatti ha anche rilasciato un’intervista al Corriere dove ha ammesso di aver avuto in passato un’ossessione per il seno, a detta sua troppo piccolo, salvo poi ritornare alla seconda: “Lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda”.

Non ci resta che attendere e scoprire quale sarà il prossimo scatto social della bellissima Laura!