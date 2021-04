Luca Zingaretti contro i calciatori della Roma, il messaggio social è incontenibile

L’attore Luca Zingaretti sta facendo parlare di sé per un pesante commento rilasciato sui social a proposito di alcuni giocatori della Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Zingaretti (@lucazingarettiofficial)

Luca Zingaretti è ormai un tutt’uno con il personaggio storico che interpreta da quasi vent’anni, ovvero il Commissario Montalbano, anche se recentemente è stato apprezzato nei panni del PM Alberto Lenzi ne “Il giudice meschino”. Quando però non è sul set ama condividere le sue giornate con la moglie attrice Luisa Ranieri e con le figlie Emma e Bianca, e sempre più frequentemente pubblica sui social scatti della sua quotidianità dove commenta fatti di attualità o argomenti che gli stanno molto a cuore.

Nelle ultime Instagram stories postate ha però sollevato un polverone con un profondo sfogo contro alcuni giocatori della sua squadra, la Roma. L’attore, guardando la partita Roma-Sassuolo terminata poche ore fa con un pareggio di due gol a testa, ha attaccato alcuni giocatori con un messaggio davvero acido.

LEGGI ANCHE -> Paola Perego, cancellato “Il Filo Rosso”: la decisione a sorpresa della Rai

Luca Zingaretti si sfoga contro alcuni giocatori della Roma: “Andreste presi a schiaffoni!”

LEGGI ANCHE -> Il Paradiso delle Signore, programmazione di Pasqua: tutte le informazioni utili

Sempre molto pacato e attento nell’esprimersi, Luca Zingaretti non ce l’ha fatta invece a trattenersi dai commenti dopo aver guardato la partita Roma-Sassuolo andata in onda nel pomeriggio, ed ha deciso di condividere le sue impressioni con i suoi follower su Instagram.

L’attore ha tuonato: “Come gioca male la Roma! A parte i soliti pochi si vedono solo giocatori svogliati che fingono di fare il pressing!”. In realtà, l’attore si è lamentato solo di alcuni dei giocatori che fanno parte della squadra, criticando una bassa efficienza dimostrata sul campo: “Che tristezza! Andreste presi a schiaffoni! Basta”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Zingaretti (@lucazingarettiofficial)

Si è espresso come un qualunque altro tifoso mentre guarda la sua squadra giocare, anche se queste parole uscite dalla sua bocca hanno scatenato non poche polemiche per la durezza dimostrata nei confronti della partita. Infine l’attore ha dichiarato per terminare lo sfogo: “Gol presi che nemmeno all’oratorio! Ed allargano le braccia come se non ne avessero colpa!”