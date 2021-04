Una moneta da 1 cent per sistemarsi per tutta la vita: esiste. La particolarità

Una moneta da 1 cent che vale migliaia di euro. Esiste eccome. Ha delle caratteristiche che la rendono assolutamente unica. Scopriamo perché

Andando a rovistare nei vecchi portafogli o salvadanai si possono trovare delle monete che al giorno d’oggi possono fruttare un bel gruzzoletto. Le cifre oscillano da qualche decina di euro fino addirittura a migliaia. Dipende da diversi fattori dettati dagli esperti di numismatica.

Innanzitutto è bene considerare la rarità della moneta in questione. Non vi fate illusioni, non è solo quello l’unico parametro che conta. Ogni singolo oggetto in questione è sottoposto a valutazioni che riguardano errori di coniazione, variazioni dei materiali, irregolarità, come e per quanto a lungo è stato in circolazione quindi qual è il suo stato di conservazione e usura.

Il mercato dei collezionisti è molto fiorente. Basti pensare a come la compra vendita su internet abbia accelerato e intensificato gli scambi. Esiste una moneta che vale centinaia di migliaia di euro. Come mai? Scopriamolo

La moneta da 1 cent che vale centinaia di migliaia di euro

Una moneta da 1 cent che vale 130.000 euro. Esiste. Come mai, direte voi, il suo prezzo è salito così tanto?

Essendo in euro, una valuta così giovane, entrata in vigore solo dal 2002, non dev’essere una oggetto antico. La sua rarità dipende da un errore fatto dalla Zecca di Stato che coniò la moneta da 1 cent sovrapponendola a quella da 10 cent. E’ stata messa in vendita su Ebay; il venditore ha dichiarato nella descrizione sul popolare sito di aste online di esserne entrato in possesso nel 2007.

Il colore di un normale 1 cent di euro è ramato, questa moneta invece ha il classico color oro dei 10 cent. Non solo: dal ramoscello di quercia presente sul retro si evince che sia stata prodotta in Germania.

A quanto pare non esisterebbe al mondo una moneta uguale, è un oggetto unico e rarissimo: ecco spiegato il motivo di una cifra così alta per coloro che vogliono acquistare un pezzo da collezione tanto prezioso.