Nuovo ritiro del Ministero, si allunga la lista dei prodotti contaminati per ossido di etilene

Si allunga la lista dei prodotti ritirati nel settore biologico per presenza di ossido di etilene oltre il limite consentito per legge. Vediamo di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

Non si placa l’allerta alimentare messa in atto dal Rasff e dal nostro Ministero della Salute nella lotta contro cibi e bevande con presenza di possibili contaminanti negli ingredienti. Nel mirino nelle ultime settimane diversi prodotti biologici con ossido di etilene oltre il limite di soglia consentito per legge, tra i prodotti segnalati ricordiamo:

Barrette allo zenzero e limone di Céréal BIO di Nutrition & Santé Italia S.p.A. I numeri dei lotti richiamati sono i seguenti: L030621 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 03/06/2021 e L221021 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 22/10/2021.

di Céréal BIO di Nutrition & Santé Italia S.p.A. I numeri dei lotti richiamati sono i seguenti: L030621 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 03/06/2021 e L221021 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 22/10/2021. Energy Bites Veggy L’Arancione , venduto in confezioni da 40 grammi e con data di scadenza al 05/10/2021. Il lotto sequestrato è lo 050TT21, marchio del prodotto Campo Madre.

, venduto in confezioni da 40 grammi e con data di scadenza al 05/10/2021. Il lotto sequestrato è lo 050TT21, marchio del prodotto Campo Madre. Protein Bar Acai e Zenzero , venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 20/10/2021. Il lotto sequestrato è il 201021, marchio del prodotto Maama.

, venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 20/10/2021. Il lotto sequestrato è il 201021, marchio del prodotto Maama. Protein Riegel Sonnenblumen Kern mit Ginger, venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 25/05/2022. Il lotto sequestrato è il 250522, marchio del prodotto Schalk.

LEGGI ANCHE -> Allerta alimentare, ritiro urgente di due prodotti biologici per “carbofuran” oltre i limiti

Ultimi prodotti ritirati per ossido di etilene. I dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

LEGGI ANCHE -> Allerta alimentare, ritiro urgente di due prodotti biologici per “carbofuran” oltre i limiti

Come per i quattro prodotti biologici sopra citati, anche per gli ultimi due entrati nella lista il nome del produttore è Meraviglie S.r.l., sito in via del Commercio 16 a Sommacampagna, Verona.

Barretta energetica fondente e zenzer o venduta in confezioni da 35 g e con data di scadenza al 07/10/2021. Il lotto ritirato è il 071021, marchio del produttore Campo Madre.

o venduta in confezioni da 35 g e con data di scadenza al 07/10/2021. Il lotto ritirato è il 071021, marchio del produttore Campo Madre. Barrette Bio Sprint vendute in confezioni da 35 g e con data di scadenza al 22/10/2021. Il lotto ritirato è il 221021, marchio del produttore Ventura BB Mix bontà e benessere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

Ancora una volta il Ministero chiede di non consumare i prodotti segnalati ma di riportarli nel punto vendita per il cambio merce immediato.