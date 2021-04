Paola Di Benedetto, sorriso che crea il panico: bellezza assurda! – FOTO

La fantastica vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo di Instagram: eccola!

La bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi, circa quattro ore fa, ha condiviso con i suoi 1,7 milioni di followers una foto scattata a casa sua, mentre è seduta su una morbida poltrona.

Paola posa con una gamba piegata e avvolta dalle braccia, mentre sfoggia uno splendente sorriso.

Indossa un completino color carne composto da una canottiera corta ed un paio di pantaloni larghi: tra i due pezzi del coordinato, si intravede un filo di pancia super sensuale.

Il post ha avuto oltre 25.000 mi piace e circa 150 commenti: in poco tempo è già virale sul web!

La meravigliosa showgirl e modella italiana, dieci ore fa, ha pubblicato sulle sue IG stories una foto scattata allo specchio.

Per impreziosire l’immagine, ha aggiunto una GIF con su scritto “Let’s go!“.

La Di Benedetto indossa: una maxi camicia bianca e lilla, con una fantasia a quadrettoni; una maglietta bianca; un paio di larghi jeans piuttosto scuri ed una borsetta nera, abbinata agli occhiali da sole.

Tutti i suoi fan si sono posti la stessa domanda: “Dove starà andando?“.

Nella storia successiva, condivisa un’ora dopo, si vede uno studio radio: sembrerebbe dunque che la splendida Paola abbia scattato la foto prima di prendere parte alla diretta di RTL 102.5.

Non c’è dubbio: le sue storie ed i suoi post sono come una droga per i followers!