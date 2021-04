Questo pomeriggio “ll Filo Rosso” non è andato in onda: che cosa c’era in programma al posto di Paola Perego? Il motivo è stato comunicato proprio dalla Rai

Brutta sorpresa stasera per i telespettatori de “Il Filo Rosso” condotto da Paola Perego su Rai 2 che non è andato in onda come di suo consueto nel pomeriggio. Il cambio di palinsesto è stato comunicato proprio dalla Rai che ha sospeso solo per la serata di oggi il programma che invece riprenderà sabato 1o aprile. Un brutto colpo quindi per i telespettatori sintonizzati in tv che invece si sono visto mandare in onda un altro grande evento televisivo.

Il Filo Rosso di Paola Perego non va in onda: il motivo?

Come detto il programma andrà in onda come di consueto sabato prossimo sempre su Rai 2, felice dei successi registrati nelle ultime settimane in termini di ascolti complessivi. Ma veniamo al punto, la ragione per cui “Il Filo Rosso” di Paola Perego non è stato trasmesso oggi è da ricercare nel fatto che la Rai ha deciso di dare ampio spazio alla giornata di Serie A.

Un cambio di palinsesto solo temporaneo che la casa madre ha deciso di focalizzare proprio sulla serie calcistica mandando in onda invece le trasmissioni di successo “Quelli che aspettano” e poi “Quelli che il Calcio” condotta da Luca e Paolo, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi di gioco.

Paola Perego stasera invece ieri sera era presente su Canale 5 nella replica i “Ciao Darwin”, ospite di Paolo Bonolis. A ricordare l’appuntamento ci ha pensato proprio la diretta interessata sulla sua pagina Instagram con il post: “Questa sera alle 21.20 sarò a Ciao Darwin. Tv contro Web“, aggiungendo l’hashtag del programma #SiamoTuttiMatti.